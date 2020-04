OM : Mario Balotelli rend hommage au public du Vélodrome

Ancien joueur de l’OM, Mario Balotelli n’a pas hésité à désigner les fans phocéens comme meilleurs public de toute sa carrière de footballeur. Le Vélodrome a clairement marqué l'attaquant italien resté seulement une demi-saison à l'Olympique de Marseille.

Balotelli place le public du Vélodrome au sommet

L’aventure de Mario Balotelli à l’OM n’a duré que 6 mois (janvier-juin 2019). Malgré cette expérience très brève, le buteur italien a pu sentir la passion des supporters marseillais. Selon l’ancien Skyblue, le club olympien possède incontestablement les supporters les plus passionnés qu’il ait connus de toute sa carrière. « Le public le plus chaud que j'ai vu est à Marseille. Entrez dans le stade et écoutez le rugissement des supporters », selon lui.

Évoquant son avenir, Mario Balotelli ne se voit pas quitter Brescia cet été. « Je suis bien ici. Je suis de Brescia, et je joue pour eux », a déclaré le buteur de 29 ans, qui espère toujours retourner en sélection italienne : « Représenter son pays est quelque chose de toujours merveilleux. Bien sûr que j'aimerais revenir en Bleu. »

L’ancien de Liverpool a aussi confié qu’il avait signé avec l’OGC Nice en août 2016 parce que seules « deux équipes en plus de Nice » le convoitaient et qu’il ne voulait « plus vivre en Angleterre ». « D'ailleurs, Nice, c'est magnifique », a assuré l’ex-milanais.