ASSE Mercato : Des pistes à 0€ pour Saint-Étienne cet hiver

Publié le 27 novembre 2020 à 07:45

Avec sept défaites de rang en championnat, l’ ASSE est dans le dur en ce début de saison. Quelques renforts pourraient aider Claude Puel à se remettre dans les mois à venir. Le coach de Saint-Étienne se voit proposer quelques profils à 0€ pour renforcer ses rangs.

Des renforts pour remettre l’ ASSE à l’endroit ?

Les débuts enchanteurs de l’AS Saint-Étienne new-look de Claude Puel semblent désormais de l’histoire ancienne. Porté par sa jeunesse, Saint-Étienne enchainait trois victoires lors des trois premières journées de championnat. Depuis, c’est la disette pour les Verts. L’ ASSE reste sur 8 matchs sans victoire, dont sept défaites de rang. Une situation alarmante pour Mathieu Debuchy. Dans une sortie, le capitaine des Verts a invité son coach à recruter des renforts. Pour aider le club, Le talk stéphanois a dressé une liste non exhaustive de cibles à 0€ que pourrait s’offrir le club du Forez cet hiver. Il s’agit surtout de joueurs libres ou en fin de contrat dont le recrutement ne coûtera rien à Saint-Étienne.

Priorité à l’attaque et à la défense

Dans sa sortie, Mathieu Debuchy invitait son entraîneur à se concentrer sur deux secteurs de jeu : la défense et l’attaque. Avec le départ en retraite de Loïc Perrin et le transfert de Wesley Fofana, les Verts n’y sont plus défensivement. Pour renforcer la défense de l’ ASSE, le média pro-stéphanois propose que le club s’intéresse aux profils d’Ezequiel Garay (34 ans), Kwadwo Asamoah (31 ans), Antonio Valencia (35 ans) ou encore Gaël Clchy (35 ans). En attaque, les Verts pourraient s’intéresser aux situations d’Alexandre Pato (31 ans), Daniel Sturridge (31 ans), Ahmed Musa (28 ans) et Mario Balotelli (30 ans). Reste à savoir si ces suggestions trouveront écho auprès de Claude Puel. Surtout que pour la plupart il s’agit de joueurs dans la trentaine.













Par Ange A.