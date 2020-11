OGC Nice : Dante dévoile un de ses plus tristes souvenirs

Publié le 10 novembre 2020 à 13:20

Blessé au genou gauche et très probablement absent avec l'OGC Nice jusqu’à la fin de la saison, Dante a tout de même eu le temps d’accorder un entretien à France Football. Le défenseur central brésilien s’est rappelé plusieurs souvenirs tristes, dont un cas de racisme dans les stades.

Dante peiné par des insultes racistes contre Balotelli

Dante n’est pas économe de son temps et de son énergie. Malgré sa grave blessure au genou gauche, le défenseur central de l'OGC Nice a trouvé la force d’évoquer plusieurs souvenirs, dont un semble l’avoir particulièrement marqué. Les faits remontent à février 2018. Alors que les Niçois sont en déplacement sur la pelouse du stade Gaston-Gérard pour affronter le Dijon FCO, Mario Balotelli est victime d’insultes racistes depuis les tribunes. De quoi faire sortir l’Italien de ses gonds. « J'ai vu Mario en colère. Je lui ai parlé. Il m'a dit : "C'est inadmissible !", puis il m'a expliqué », se souvient l’ancien joueur du Bayern Munich.

En bon capitaine, ce dernier a « parlé avec l’arbitre » et avait « de la peine » pour Mario Balotelli. Et Dante de déplorer : « C'est un des moments les plus tristes que j'ai vus dans un match », avant de marteler : « Il n'y a pas de place pour le racisme dans le foot, pas de place pour le racisme dans le monde. » Le capitaine de l'OGC Nice a ensuite assuré qu’il n’aurait pas retenu l’ancien Marseillais s’il avait décidé de quitter la pelouse. « Il est dans son droit de quitter le terrain. Je laisse le choix à la personne qui est victime de rester ou partir, chacun le reçoit différemment », a-t-il argumenté. Pour le joueur de 37 ans, les victimes de racisme peuvent rendre coup pour coup. « Je suis ouvert à toutes les réactions, sauf à retourner le racisme. Par exemple, que celui à qui on dit "Noir de merde" réponde "Blanc de merde". Sinon, on ne s'en sort pas », a-t-il indiqué.

OGC Nice : quel avenir pour le Brésilien ?

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche sur la pelouse d'Angers SCO il y a une dizaine de jours, Dante devra se faire opérer et ne sera pas de retour avant plusieurs mois. Certains pronostics parlent même de fin de saison pour le défenseur de l'OGC Nice. Or, ce dernier sera en fin de contrat en juin prochain. Mais les dirigeants niçois ont déjà assuré que sa blessure ne remettait pas en cause son avenir avec le club azuréen. Pour son engagement et son professionnalisme, le Brésilien aura même la possibilité de se reconvertir à l'OGC Nice après sa carrière de footballeur. Voilà de quoi rassurer l’ancien de Wolfsburg qui a été obligé d’abandonner prématurément la compétition cette saison.













Par JOËL