Vente ASSE : Claude Puel fait une révélation inquiétante

Publié par ALEXIS le 19 novembre 2021 à 10:21

Entraîneur principal et manager général de l’ ASSE, Claude Puel a évoqué l’impact de la vente du club sur le staff technique et son équipe.

Vente ASSE : Puel, son staff et son équipe impactés

Claude Puel n’est pas que l’entraîneur de l’ ASSE, il est aussi le manger général et membre du directoire du club ligérien. À ce titre, il est au parfum du dossier de la vente des Verts. Dans son interview dans L’Équipe, il a livré son opinion sur la situation de l’AS Saint-Étienne dans ce contexte de cession. « J’en ai eu discuté avec les joueurs et le staff. Notre rôle, c'est d'essayer au maximum de déconnecter ce feuilleton de notre quotidien », a confié le coach des Stéphanois. Selon Claude Puel, « ce feuilleton peut avoir tendance à en déstabiliser beaucoup », car, ajoute-t-il : « on est dans une entreprise qui draine beaucoup de supporters ».

La vente de l’ASSE a certes été confiée au cabinet KPMG, mais les bruits autour du dossier et l’incertitude sur la date précise de la vente impactent forcément l’équipe et le staff technique des Verts. « On ne peut donc pas dire qu'il n'a pas d'impact », a admis le technicien castrais. « Comme personne ne sait quand la vente aura lieu, on ne peut pas attendre qu'elle se fasse. […] Il faut rester confronté à la réalité… », a conclu Claude Puel.

L'AS Saint-Étienne menacée, ses supporters en colère

Sur le terrain, l’AS Saint-Étienne est 19e avec 9 points après 13 journées de Ligue 1 et est clairement menacée de relégation en Ligue 2. Une situation difficile qui a suscité la colère des supporters qui demandent la démission de leur entraîneur. Ce dimanche, les Stéphanois reçoivent le promu, l'ES Troyes AC, à l'occasion de la 14e journée du championnat. Cela, en l'absence des supporters des Kop Nord et Kop Sud, sanctionnés par la LFP, suite aux incidents contre Angers SCO à Geoffroy-Guichard.