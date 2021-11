PSG : Nantes, Man City, le diagnostic est tombé pour Neymar !

Publié par JEAN-LUC D le 19 novembre 2021 à 09:51

Blessé en sélection, Neymar pourrait manquer les prochains matchs du PSG contre le FC Nantes et Manchester City. Cette tendance se précise.

Les détails de la blessure de Neymar révélés

Neymar s’est blessé lors du rassemblement de la sélection du Brésil pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. D’après les informations divulguées ce vendredi par le journal L’Équipe, le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé souffre d'une « petite lésion de l'adducteur de la cuisse gauche. » Une gêne physique qui va priver le numéro 10 du Paris Saint-Germain de la réception du FC Nantes, ce samedi pour le compte de la 14e journée de Ligue 1.

« Les examens passés par Neymar à son retour en France ont révélé une petite lésion de l’adducteur de la cuisse gauche. Le Brésilien, qui est resté en salle hier, comme Lionel Messi, est forfait demain », explique le quotidien sportif. Blessé lors du premier match avec la Seleçao, Neymar sera donc absent au Parc des Princes ce weekend contre les Canaris. Et le club de la capitale peut encore l'avoir mauvaise.

PSG : Neymar également incertain pour Manchester City

Revenu donc à Paris, Neymar a passé des examens et si le verdict officiel n’est pas tombé, l’optimisme n’est pas de mise. Selon plusieurs sources concordantes, la présence de l’ancien milieu de terrain offensif du FC Barcelone est quasiment incertaine. D’ailleurs, il pourrait aussi rater le voyage de mardi prochain pour aller affronter Manchester City mercredi soir à l’Etihad Stadium, un match très important pour la première place du groupe A des phases de poules de la Ligue des Champions.

« Il demeure incertain pour Manchester City mercredi, sans que l’on puisse déjà l’annoncer forfait à coup sûr », annonce L’Équipe. Toutefois, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours de Marco Verratti et Presnel Kimpembe, ainsi que la disponibilité de Sergio Ramos, toujours à la recherche de ses premières minutes en match officiel sous le maillot du Paris SG.

« Pour Marco Verratti (hanche) et Presnel Kimpembe (cuisse), les voyants sont de plus en plus au vert : ils ont de nouveau participé à la séance collective d’hier, comme la veille. Ils ont des chances de figurer dans le groupe samedi. Sergio Ramos s’est aussi entraîné normalement : il espère être dans le groupe ce week-end », précise le média francilien.