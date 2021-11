PSG : Grandes nouvelles pour le déplacement à Manchester City !

Publié par JEAN-LUC D le 18 novembre 2021 à 20:51

Mercredi prochain, le PSG fait face à Manchester City en Ligue des champions. Avant ce choc, Mauricio Pochettino reçoit de bonnes nouvelles.

Presnel Kimpembe tout proche d'un retour

Après la trêve internationale, place à la reprise du championnat et des phases de poules de la Ligue des champions. Samedi, le Paris Saint-Germain accueille le FC Nantes à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1 puis quatre jours plus tard, Mauricio Pochettino et ses hommes seront sur la pelouse de Manchester City. Presnel Kimpembe, qui avait déclaré forfait juste avant la trêve internationale et le rassemblement de l’Équipe de France suite à une lésion aux ischios-jambiers de la cuisse gauche, a signé son retour à l’entraînement collectif du PSG.

D’après les informations divulguées par Goal, le staff parisien serait confiant quant à la possible présence du défenseur central de 26 ans dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le voyage en Angleterre, mardi prochain. Une bonne nouvelle pour le club parisien qui devra forcément battre le champion de Premier League pour reprendre la tête du groupe A et assurer définitivement sa qualification pour les huitièmes de finale. Et ce n’est pas tout.

PSG : Feu vert médical pour Marco Verratti

Touché à la hanche depuis le 24 octobre dernier lors du Classico contre l’Olympique de Marseille (0-0) et indisponible depuis, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti a reçu, mercredi, le feu vert médical du club de la capitale pour une reprise de l'entraînement collectif. L’international italien de 29 ans est lui aussi sur le chemin du retour à la compétition.

Toujours selon Goal, à l’instar de Kimpembe, Verratti est aussi candidat à une place dans le groupe du Paris SG en vue du déplacement à Manchester City en Ligue des champions. Une autre bonne nouvelle pour Pochettino qui pourrait également compter sur l’apport de Sergio Ramos pour ce choc européen. L’ancien capitaine du Real Madrid devant signer son grand retour sur les terrains de football ce week-end lors de la réception du FC Nantes.