OL Mercato : Lyon proche de signer un grand attaquant !

Publié par Thomas le 19 novembre 2021 à 12:51

C'est le gros chantier du côté de l'Olympique Lyonnais et il est en passe d'être bouclé. Un attaquant se rapproche à grands pas de l'OL.

OL Mercato : Azmoun de plus en plus proche de Lyon

Le dossier avait agité la fin du marché des transferts dans le Rhône. À la recherche d’un attaquant de haut niveau pour palier au départ de Memphis Depay, Lyon pistait de très près l’attaquant iranien Sardar Azmoun, véritable sensation dans son club du Zénith. Seulement, après plusieurs jours de négociations intenses et une envie réciproque entre l’ OL et le joueur, le transfert avait finalement été bloqué en fin de mercato par le club russe, faute de remplaçant trouvé.

Une véritable déconvenue pour Peter Bosz qui misait beaucoup d’espoir en l’arrivée du sérial buteur de 26 ans. Néanmoins, si on pensait le dossier totalement enterré du côté de l’Olympique Lyonnais, finalement, le joueur n’aurait pas lâché son envie de rejoindre la France et serait très proche d’une arrivée en 2022.

Des contacts avaient repris entre Azmoun et les dirigeants de l’ OL fin octobre pour convenir d'un éventuel bon de sortie dans son club du Zénith. Lors de cet entretien, Juninho serait tombé d’accord avec l’Iranien pour un contrat de quatre saisons à Lyon. Si le dossier semblait depuis en stand-by, la situation se serait en fait accélérée en interne, comme l’indique le journaliste Nicolò Schira. " Sardar Azmoun se rapproche de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant a décidé de ne pas prolonger avec le Zénith, où il est sous contrat jusqu’en 2022. Un contrat de 4 ans est déjà prêt. L' OL pousse pour le signer comme confirmé par le directeur sportif Juninho Pernambucano ", a déclaré l’insider italien sur Twitter.

Juninho confirme la piste Azmoun

Invité sur RMC cette semaine, l’ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais, désormais directeur sportif au club, a évoqué l’intérêt toujours existant des Gones pour Azmoun. " C'est un joueur qui nous plaît beaucoup. À moi, à Peter. C'est plutôt un avant-centre, mais on l'a vu jouer aussi à gauche, derrière l'attaquant et à deux. On ne sait pas si on sera capable de le faire. Mais bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose. " Si le dirigeant lyonnais se montre prudent quant au futur de l’opération, les dernières tendances venues de Russie et notamment la non-prolongation du joueur, vont dans le sens d’une arrivée en Ligue 1 la saison prochaine. L'attaquant a déjà inscrit 7 buts en 12 rencontres de championnat depuis la reprise.