Real Madrid : Un international français sujet à de graves accusations

Ce jeudi soir, le journaliste et lanceur d'alerte Romain Molina a révélé des faits graves concernant un international tricolore du Real Madrid.

Real Madrid : Après Benjamin Mendy, Ferland Mendy accusé

Jeudi soir, lors d’un live Twitter qui a réuni pas moins de 70 000 auditeurs, le journaliste français Romain Molina, auteur de plusieurs livres et enquêtes sur les dessous du monde footballistique, a dévoilé des faits très compromettants sur le défenseur du Real Madrid, Ferland Mendy. Pour bien comprendre les raisons de cette bombe lâchée par le lanceur d’alerte, il faut revenir quelques heures plus tôt, et un tweet publié par l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Depuis les nombreuses accusations d’agressions sexuelles et l’incarcération de Benjamin Mendy (ancien joueur de Manchester City et de l'équipe de France), de nombreux médias que ce soit en France ou outre-Manche, ont pris pour habitude d’évoquer les noms de Ferland et Edouard (Chelsea) Mendy dans leurs articles au lieu de Benjamin Mendy. Un fâcheux amalgame, qui passe mal auprès des homonymes du champion du Monde 2018.

Ces derniers ont donc partagé leur fort mécontentement sur Twitter jeudi, déplorant un manque de sérieux et même du racisme dissimulé. " Pour certains les Noirs n’ont ni prénoms ni visages distincts. Ces erreurs de photos paraissent anecdotiques, elles sont au contraire hautement symboliques ", poste l’ancien gardien du Stade Rennais, Edouard Mendy, chez les Blues depuis 2020. Un tweet repris par Ferland Mendy, " Merci Edouard nous sommes en 2021 ! "

Seulement, il n’en fallait pas plus pour éveiller les ardeurs du journaliste le plus dangereux de la planète foot. Quelques heures après la publication du joueur du Real Madrid, Romain Molina a alors renchéri de manière sarcastique, insinuant des faits graves contre le joueur. " Totalement d'accord avec toi, c'est scandaleux, comme un gars mettant des coups de poing et de pied à une fille après lui avoir montré son sexe. "

À quoi se réfère Molina ?

Derrière ce message plein de sarcasme, le lanceur d’alerte accuse Ferland Mendy d’agissements similaires à ceux de Benjamin Mendy, à savoir, une agression sexuelle. Lors d'un live tardif qui a explosé la Twittosphère, Molina en dit plus sur ces faits qui font froids dans le dos. Mendy aurait frappé une femme, l'aurait jeté au sol, lui aurait donné un coup de pied dans la tête, avant de lui montrer ses parties génitales. Elle a ensuite été admise aux urgences.

Il n’en fallait pas plus pour que la toile s’emballe. D’autres sujets tout aussi graves ont également été évoqués lors de cet espace d’échange auquel assistaient de nombreuses personnalités du football comme Dimitri Payet (OM), Hamari Traoré (Stade Rennais) ou encore le journaliste Florian Gazan.