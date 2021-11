Manchester City : Nouvelle date fixée pour Benjamin Mendy

Publié par ALEXIS le 19 novembre 2021 à 00:21

Benjamin Mendy est toujours en prison. Avant son procès en janvier, le défenseur de Manchester City a une nouvelle audience fixée en décembre.

Manchester City : Benjamin Mendy à une audience le 22 décembre

En détention provisoire pour des accusations portant sur des viols et une agression sexuelle, Benjamin Mendy est dans de sales draps. Pire, il est loin de s’en sortir. Alors qu’il était sous le coup de quatre chefs d'accusation lors de son interpellation, l’arrière latéral gauche a vu son dossier grossir par deux nouvelles accusations de viol, mardi. Les accusations initiales concernaient quatre plaignantes âgées de plus de 16 ans. Et les faits reprochés au Français de 27 ans auraient été commis entre octobre 2020 et août 2021.

Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Stockport, mercredi, selon le Service des poursuites judiciaires britannique (Crown Prosecution Service), Benjamin Mendy reste détenu en prison. D’après les dernières informations rapportées par Manchester Evening News, il n’y a pas eu de nouvelle décision sur cette affaire ces dernières heures, à part une nouvelle audience fixée au mercredi 22 décembre prochain. Par ailleurs, le natif de Longjumeau (Essonne) sera jugé devant le tribunal de Chester (dans le nord-ouest de l'Angleterre), le 24 janvier 2022.

Vers la résiliation du contrat du Tricolore ?

Détenu depuis le 27 août 2021, le N°22 de Manchester City est suspendu provisoirement par son club depuis l’éclatement de cette affaire. Plusieurs tentatives pour obtenir sa libération en attendant son jugement ont été rejetées. Le dernier match disputé par l’ancien joueur de l’OM (2013-2016) et de l’AS Monaco (2016-2017) avec les Citizens remonte au 15 août 2021, contre Tottenham en Premier League. Lié au club mancunien jusqu’au 30 juin 2023, Benjamin Mendy pourrait voir son contrat résilier s’il est jugé coupable et condamné à une peine de prison.