FC Nantes : Kombouaré s’enflamme avant d’affronter le PSG

Publié par ALEXIS le 20 novembre 2021 à 01:21

Avant le match entre le FC Nantes et le PSG, dimanche, Antoine Kombouaré a tenu des propos élogieux envers le club de la capitale.

FC Nantes : Kombouaré voit des retombées grâce au PSG

Le FC Nantes affronte le PSG lors de la 14e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse pour évoquer ce match, Antoine Kombouaré a carrément encensé son adversaire de dimanche (17h). Il s’est enflammé sur le modèle économique parisien. « Si on est un club avec des moyens financiers énormes, si on a de la visibilité dans le monde entier, si les clubs remplissent leur stade, c’est parce que le PSG a des stars », a souligné le coach du FCN.

« Les gens qui travaillent autour des joueurs, du PSG, les hôteliers, les restaurants… Les gens viennent, dépensent de l’argent. Le fisc français doit être content aujourd’hui, je pense. Et on préfère voir ces gens-là aller en Angleterre, en Allemagne, je ne sais pas ? Mais les avoir en France, c’est une très bonne chose », a expliqué l'entraîneur du FC Nantes.

« Remercier le Paris SG et le Qatar »

Antoine Kombouaré invite les détracteurs du modèle du Paris Saint-Germain à mettre balle à terre, car c’est un avantage, même un honneur d’avoir les Rouge et Bleu dans le championnat de France. « Je ne comprends pas, et je ne suis pas d’accord avec ces gens-là. […] En tout cas, nous ici en France, je dis bien en France, d’avoir le PSG, je pense que tous les acteurs, les footballeurs, les gens du monde pro ne peuvent que remercier le PSG et le Qatar », a-t-il déclaré. Il faut rappeler que le technicien kanak est un ancien joueur (défenseur central) des Rouge et Bleu (1990-1995). Il a été également entraîneur du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi entre 2009 et 2011.