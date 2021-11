PSG : Écarté pour Nantes, Sergio Ramos lâche une grosse annonce

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2021 à 11:41

Mauricio Pochettino n’a pas retenu Sergio Ramos dans le groupe du PSG pour affronter Nantes, samedi. Et le joueur est sorti du silence.

Sergio Ramos donne de ses nouvelles

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de l’infirmerie du Paris Saint-Germain. Interrogé sur la situation de Sergio Ramos, l’entraîneur du club de la capitale a laissé entrevoir un réel espoir de voir le défenseur central de 35 ans faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, ce samedi, contre le FC Nantes, au Parc des Princes à 17 heures.

« Sergio Ramos ? Si le joueur n’est pas dans le point médical, c’est qu’il peut être disponible. Après il faut voir sa forme pour voir s’il peut être dans le groupe. On verra avec le staff médical (...) Il s'est bien entrainé, la progression est bonne. On va analyser cet après-midi s'il peut faire partie du groupe de demain », a déclaré Pochettino devant les médias.

Finalement, le successeur de Thomas Tuchel a décidé de laisser l’ancien emblématique capitaine du Real Madrid poursuivre sa réadaptation après une longue période de soins. Ramos ne fait donc pas partie du groupe de 21 joueurs retenus pour la réception des Canaris. Même si le principal concerné s’estime prêt et apte à jouer. Sur son compte Instagram, le nouveau numéro 4 du PSG a donné de ses nouvelles avec un message sur sa situation physique actuelle. « En train d'enchaîner les séances d'entraînement avec le groupe et je me sens mieux chaque jour », a écrit le champion du monde 2010.

PSG : Une date se dégage pour le retour de Ramos

Sergio Ramos n'est plus blessé, mais il devra toutefois patienter avant de disputer son premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Malgré son retour à l'entraînement collectif en début de semaine, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions (2014,2016,2017,2018) est absent du groupe de Mauricio Pochettino pour affronter le FC Nantes d’Antoine Kombouaré cet après-midi.

Et selon les renseignements recueillis par le journaliste Andrés Onrubia Ramos, Ramos devrait faire le déplacement sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne le 28 novembre prochain, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Autrement dit, Pochettino ne compte pas encore sur lui pour le choc de Ligue des Champions contre Manchester City, mercredi soir à l’Etihad Stadium.