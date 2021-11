PSG : Une étrange procédure entamée contre Presnel Kimpembe !

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2021 à 19:41

Décrié pour ses prestations jugées peu convaincantes pour un défenseur du PSG, Presnel Kimpembe fait des malheurs dans un autre domaine.

Presnel Kimpembe visé par une pétition sur FIFA 22

Presnel Kimpembe ne sait rendu coupable d’aucune infraction, mais le défenseur central du Paris Saint-Germain est visé par une pétition signée par environ 8000 personnes qui réclament son exclusion du jeu vidéo FIFA 22. En cause ? Le niveau très élevé de l’international français dans FIFA 22 par rapport à son niveau réel.

« Depuis la sortie de FIFA 22, Kimpembe a gâché les week-ends de millions de personnes, notamment dans le mode de jeu "FUT Champions". En le retirant du jeu, on crée un environnement positif pour tous ceux qui y jouent », écrivent les auteurs de cette pétition qui jugent purement et simplement que le vice-capitaine du PSG est « cheaté » selon le terme utilisé par les joueurs et qu’il fausse ainsi les matchs.

La réaction d’EA Sports attendue !

Doté d'une notation de 83 (sur 99), Presnel Kimpembe dispose surtout d'une vitesse (81) et d'une puissance physique (86) qui dissuadent n'importe quel joueur de vouloir le déborder. Mieux, le Titi parisien serait abordable, ce qui permet à beaucoup de joueurs de l'acheter pour renforcer leur défense. Toutefois, le partenaire de Marquinhos ne sera pas supprimé de FIFA 22 par EA Sports au contraire de son compatriote Benjamin Mendy, dont la carte a été retirée à la suite des accusations de viols dont il a fait l’objet.

Cependant, cette pétition qui prend de l’ampleur au fil des jours pourrait pousser l’éditeur de FIFA 22 à revoir les statistiques et donc le niveau de Kimpembe. Pour rappel, le natif de Beaumont-sur-Oise n’est pas le joueur du Paris Saint-Germain le plus fort dans ce jeu puisque onze protégés de Mauricio Pochettino ont une note supérieure à celle du « General Kim. »

Il s’agit notamment de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Marquinhos, Angel Di Maria, Marco Verratti, Keylor Navas, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et les trois de devant, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. D’ailleurs, l’ancien numéro 10 du Barça est le joueur le mieux noté de FIFA 22 avec une carte à 93 soit 10 points de plus que Kimpembe. Décrié dans la vie réelle et redouté dans le virtuel.

Sacré Presko !