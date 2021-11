OM : Olympico, deux gros absents pour Sampaoli contre Lyon

Publié par Ange A. le 21 novembre 2021 à 00:21

Jorge Sampaoli a convoqué un groupe de 22 joueurs pour le déplacement de l’Olympique de Marseille (OM) sur la pelouse de Lyon.

Deux grosses absences pour l’ OM contre Lyon

Accroché par le FC Metz (0-0) lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille va tenter de renouer avec la victoire ce dimanche. Actuel 5e de Ligue 1, l’ OM joue gros avec un déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (8e). Pour cet Olympico au Groupama Stadium, Jorge Sampaoli a convoqué un groupe de 22 joueurs. Incertain pour ce choc de la 14e journée de championnat, Cengiz Ünder n’a pas été convoqué par son entraîneur. Touché au dos, l’ailier turc n’est pas encore opérationnel. Le joueur prêté avec option d’achat par la Roma est l’un des Marseillais les plus décisifs cette saison. L’attaquant de 24 ans compte 5 buts en 15 apparitions toutes compétitions sous le maillot marseillais.

La fin de la série noire contre Lyon ?

Outre Cengiz Ünder, Jorge Sampaoli sera également privé de Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Pour ce déplacement, le coach de l’Olympique de Marseille a retenu les jeunes Targhalline et Ben Seghir. Une victoire au Groupama Stadium permettrait à l’OM de briser le signe indien. Le club phocéen ne s’est plus imposé contre Lyon depuis deux ans. Un succès permettrait également à Marseille de rester au contact du podium et de préparer un autre choc. La bande à Dimitri Payet a en effet un autre déplacement périlleux à effectuer en Coupe d’Europe. Jeudi, le club phocéen va défier Galatasaray à Istanbul pour la 5e journée de la Ligue Europa. Les Marseillais n’ont encore enregistré aucune victoire en C3 mais peut toujours entrevoir une qualification pour le prochain tour.