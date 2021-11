OL-OM : Les compos ont fuité, grosses surprises pour l’Olympico !

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2021 à 11:33

C'est jour d'Olympico, ce dimanche soir, entre l'OL et l’ OM. Les compos d’équipes de Peter Bosz et son homologue Jorge Sampaoli ont fuité.

OL : Slimani ou Paqueta en pointe face à l’OM ?

Deux semaines après l’humiliation à Rennes face aux hommes de Bruno Genesio (1-4), l’Olympique Lyonnais va tenter de se rattraper et engranger des points pour ne pas trop se faire distancer par le podium. Peter Bosz et ses garçons devront donc réagir face à l'Olympique de Marseille, ce dimanche à 20h45, au Groupama Stadium à Décines, en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Un temps jugé incertain, Anthony Lopes est finalement présent pour garder les buts lyonnais.

Le jeune Malo Gusto (18 ans) palliera le forfait de Léo Dubois, victime d’une lésion musculaire avec l’équipe de France durant la trêve internationale. Le défenseur central Damien Da Silva est lui aussi absent, touché au dos à l’entraînement. D’après les renseignements recueillis par le quotidien L'Équipe, l’équipe lyonnaise va évoluer en 4-2-3-1 avec Lopez dans les cages, protégé par une défense à quatre avec Malo Gusto, Jérôme Boateng, Jason Denayer et Emerson.

Au milieu, le coach des Gones va miser sur la continuité avec Bruno Guimarães et Maxence Caqueret, qui formeront le double-pivot, tandis que l’international français Houssem Aouar va évoluer un cran plus haut, dans un rôle de meneur de jeu. Xherdan Shaqiri, à droite, et Karl Toko Ekambi, à gauche, tenteront de faire des différences sur les ailes, Lucas Paqueta étant attendu de son côté en position de faux numéro 9. De son côté, le journal régional Le Progrès évoque aussi un 4-2-3-1 pour l’OL, mais avec Islam Slimani en pointe de l'attaque et Shaqiri sur le banc des remplaçants.

OM : Incertitude pour Lopez et Mandanda face à l’OL

Toujours selon L'Équipe, l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli va se présenter face à l’Olympique Lyonnais en 3-2-4-1 avec Pau Lopez dans les cages, devant William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres. L’entrejeu devrait être animé par le binôme Valentin Rongier et Boubacar Kamara en double-pivot. Un peu plus haut, Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet évolueront en position offensive.

Sur les ailes, Pol Lirola, à droite, et Konrad de la Fuente, à gauche, tenteront d’alimenter Arkadiusz Milik, attendu en pointe de l'attaque marseillaise. Le quotidien régional La Provence annonce le même onze de départ, mais entretient le doute au poste de gardien de but entre Pau Lopez et Steve Mandanda dans les cages. Le vétéran français ayant disputé le dernier match face au FC Metz (0-0).

La compo probable de l'OL : Lopes - Gusto, Boateng, Denayer, Emerson - Guimaraes, Caqueret - Slimani ou Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi - Paqueta.

La compo probable de l'OM : Lopez ou Mandanda - Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Kamara - Lirola, Guendouzi, Payet, De la Fuente - Milik.