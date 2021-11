PSG Mercato : Bombe, Mauricio Pochettino veut quitter le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2021 à 07:05

Depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United, les choses s’emballent autour de l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG.

Pochettino veut rejoindre Man United l’été prochain

Arrivé en janvier dernier, Mauricio Pochettino pourrait ne pas aller au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’au 30 juin 2023. D’après les informations du média Goal, la relation entre l’entraîneur argentin et le directeur sportif parisien Leonardo « n’est pas la meilleure. » L’ancien manager de Tottenham aimerait donc rejoindre un club où il aurait plus de pouvoir au niveau des décisions et où la pression serait moindre.

Si Sky Sports assure que Pochettino est le grand favori des Red Devils pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer l'été prochain, le tabloïd britannique The Times ajoute que le successeur de Thomas Tuchel à Paris aurait indiqué dans son entourage qu'il serait intéressé par le projet mancunien à la fin de la saison. À un an du terme de son bail avec le Paris SG, l’ancien manager de Tottenham voudrait retourner en Angleterre pour prendre les rênes de Manchester United. Et à Old Trafford, Pochettino aurait un soutien de taille.

PSG Mercato : Sir Alex Ferguson valide la piste Pochettino

Si Michael Adrian Carrick assure actuellement l’intérim sur le banc de Manchester United, Sky Sports révèle que la famille Glazer, propriétaire du club anglais, est en quête d’un nouveau manager pour la succession d’Ole Gunnar Solskjaer. Dans cette quête, le nom de Mauricio Pochettino figure en bonne place sur la liste de la direction des Red Devils. Et selon le journaliste de TalkSPORT Alex Crook, l’ancien mythique manager de Man United Sir Alex Ferguson serait favorable à l’arrivée de l’ancien coach de Tottenham. En bons termes avec Sir Alex Ferguson, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain serait déjà enchanté à l’idée d’occuper le banc de l’équipe mancunienne à l’issue de la saison en cours.

Affaire à suivre...