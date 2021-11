PSG Mercato : Pochettino déjà attendu à Manchester United !

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2021 à 19:25

Pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United pense à Mauricio Pochettino, l’actuel coach du PSG. L’affaire prend de l’ampleur.

PSG Mercato : Pochettino discute avec Man United

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourrait ne pas passer l’hiver à Paris, comme son prédécesseur. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, l’entraîneur argentin de 49 ans semble déjà fatigué de son aventure au Paris Saint-Germain. « Frustré de gérer un vestiaire avec de gros ego comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé », l’ancien manager de Tottenham voudrait changer d’air dans les semaines à venir, selon les informations du Daily Mail.

Selon le média britannique, le technicien argentin serait emballé à l’idée d’occuper le banc de Manchester United, où son nom est cité avec insistance depuis hier et le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer. L’ancien défenseur du PSG serait même prêt à rejoindre le club mancunien dès maintenant, quitte à faire ses valises à un an et demi de la fin de son engagement. Toujours selon la même source, Pochettino serait malheureux à Paris, où il vit toujours dans un hôtel tandis que sa famille est restée à Londres. Pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, certaines anciennes gloires des Reds Devils se mobilisent déjà pour le natif de Murphy.

Les anciennes gloires de Man United se mobilisent pour Pochettino

Talk Sport évoque ce lundi des négociations déjà entamées avec Mauricio Pochettino et menées personnellement par l’ancien emblématique entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, aujourd’hui membre de la direction du club.

« Mauricio Pochettino a désespérément envie de devenir le nouveau coach de Manchester United, indique nos sources proches de l’Argentin. United a fait de Pochettino sa priorité pour remplacer Solskjaer et est prêt à attendre l’été pour boucler son arrivée. La femme et les enfants de l’entraîneur sont toujours à Londres, ce qui amplifie son envie de retour en Prermier League. Il serait prêt à venir maintenant. Sir Alex Ferguson mène la mission d’amener Pochettino, avec des discussions qui ont déjà eu lieu avec les conseillers de l’Argentin », explique le média anglais.

De son côté, Gary Neville, l’ancien défenseur du club mancunien, valide lui aussi l’option Pochettino pour la succession d’Ole Gunnar Solskjaer. « Je pense que Mauricio Pochettino – même s’il ne le dirait jamais – partirait demain pour Man Utd pour un contrat de cinq ans », prédit Gary Neville avant d’ajouter : « il regardait ce groupe de joueurs, il regardait le club et il se rendrait compte qu’il serait probablement en mesure d’accomplir plus qu’il ne le souhaite à Man Utd en termes de projet. »

Pour le cinquième joueur le plus capé de l'histoire du club mancunien, le club de Paul Pogba et Cristiano Ronaldo serait l’endroit idéal pour l’ancien coach de Tottenham. « Au PSG, vous êtes saison après saison, ‘vous devez gagner la Ligue des champions ou vous partez’ – type de modèle. Je ne pense pas que cela convienne à Pochettino. Je pense qu’il viendrait absolument à Man Utd le un contrat de cinq ans, avec un soutien derrière lui », a précisé Gary Neville.

Affaire à suivre…