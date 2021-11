LOSC : Une bonne nouvelle pour Gourvennec avant la LDC !

Publié par Timothée Jean le 23 novembre 2021 à 00:35

Vingt-quatre heures avant la réception du RB Salzbourg en Ligue des Champions, l’entraîneur du LOSC vient de recevoir une bonne nouvelle en provenance de l’infirmerie.

LOSC : Sven Botman a repris l’entraînement

Après son triste match nul (2-2) face à l’AS Monaco lors de la 14e journée de Ligue 1, le LOSC se tourne désormais vers la Ligue des champions. Les Dogues accueillent ce mardi (21h) le RB Salzbourg au stade Pierre-Mauroy. Une rencontre européenne décisive pour les deux équipes. Le LOSC est deuxième du Groupe G, à deux points de son adversaire autrichien (1er). Autant dire que le club nordiste devra impérativement s’imposer à domicile afin de se rapprocher d’une qualification pour les 8es de finale de la C1.

Pour ce choc européen, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec devra donc avoir en sa possession un maximum de joueurs, notamment en défense pour freiner les offensives du camp adverse. Et ça tombe bien puisque l’entraîneur lillois vient de récupérer un défenseur en provenance de l’infirmerie. Absent des terrains depuis l’entame de la saison, Sven Botman a repris l’entraînement individuel ce lundi.

Sven Botman proche de retrouver la compétition

Touché au quadriceps gauche en octobre dernier avec sa sélection nationale, l’international néerlandais a passé environ six semaines loin des pelouses. Il a suivi par le staff médical et des spécialistes. Sven Botman récupère bien de sa blessure et a repris l’entrainement individuel comme le témoignent les images publiées sur le site officiel du club. Le défenseur de 21 ans est très heureux de reprendre les séances d’entraînement et ne cache pas sa joie. « Le sourire dit tout », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Reste à savoir si le défenseur central sera opérationnel pour le match contre le RB Salzbourg. Son retour serait une excellente nouvelle pour Jocelyn Gourvennec en manque de renfort défensif. Pour le reste, l’entraîneur du LOSC devrait aligner son équipe-type, avec notamment son atout offensif, Jonathan David, en pointe.