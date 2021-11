PSG Mercato : Succession Mbappé, Salzburg confirme pour Adeyemi

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2021 à 23:25

Annoncé sur les traces de Karim Adeyemi en vue de la succession de Kylian Mbappé, le PSG aura sa chance selon une annonce de Salzbourg.

PSG Mercato : Le clan Adeyemi a rencontré Leonardo

Nouvelle sensation du football européen et du RB Salzbourg, Karim Adeyemi est associé à presque tous les grands clubs du continent. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Bayern Munichou encore le FC Barcelone, tous sont positionnés pour l’international allemand de 19 ans. Annoncé comme l’un des probables successeurs de Kylian Mbappé, le remplaçant d’Erling Haaland à Salzbourg est bel et bien sur les tablettes des dirigeants du club de la capitale.

D’ailleurs, selon les informations du média Sport 1, les représentants de Karim Adeyemi étaient récemment à Paris, précisément le jeudi, pour rencontrer Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mais le FC Barcelone semble avoir pris de l’avance dans ce dossier selon le média allemand. En effet, malgré ses difficultés financières, le club catalan serait prêt à investir jusqu’à 40 millions d’euros pour Adeyemi afin de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato hivernal.

Joan Laporta et ses décideurs barcelonais comptent effectuer plusieurs ventes afin de financer cette opération et signer le natif de Munich pour les cinq prochaines saisons. Toujours selon la même source, le Borussia Dortmund aurait fait un grand pas vers la signature du jeune buteur formé au Bayern Munich avec une proposition concrète de 35 millions d’euros et un salaire annuel de 5 millions d’euros. D’ailleurs, le RB Salzbourg se prépare déjà à perdre son prodige allemand dans les mois à venir.

Le RB Salzbourg annonce le départ de Karim Adeyemi

Recruté en 2018 un chèque de 3,35 millions, Karim Adeyemi ne va pas faire de vieux os dans le club autrichien. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le compatriote de Julian Draxler dispose d’un bon de sortie pour l’été prochain. Le RB Salzbourg en est conscient et ne compte pas le retenir forcément selon son directeur sportif, Harald Lürzer.

« Nous sommes conscients que Karim franchira la prochaine étape cet été. Cela fait également partie de notre compréhension du jeu. Nous ne voulons pas du tout lui mettre des bâtons dans les roues. Il est bien connu qu'Erling avait un bon de sortie. Dans son cas, nous n'avions pas le volant, nous étions plutôt des copilotes », a expliqué le dirigeant allemand dans les colonnes de Sport Bild. Pour laisser filer Adeyemi, la direction de Salzburg réclamerait pas moins de 50 millions. Le Paris SG est donc prévenu pour la succession de Kylian Mbappé.