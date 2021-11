PSG : Terrible coup de massue pour le Paris SG avant City !

Publié par Thomas le 24 novembre 2021 à 13:05

A quelques heures d'affronter Man City en Ligue des champions, le PSG a reçu une terrible nouvelle qui devrait impacter grandement la rencontre.

PSG : Verratti out pour le choc contre City

Alors que Mauricio Pochettino pensait tenir son équipe type ce soir contre Manchester City en marge de la 5e journée de Ligue des champions, le coach du Paris SG devrait être privé de l'un de ses plus gros joueurs, Marco Verratti. Le milieu de terrain italien s’est blessé hier durant l’entraînement du PSG et a de fortes chances de ne pas pouvoir jouer ce soir pour le choc.

Une information confirmée ce mercredi par le journaliste Loïc Tanzi sur son compte Twitter. " Marco Verratti s’est blessé avec le PSG à l’entraînement hier soir comme annoncé par Amazon. Ça semble compliqué de voir l’Italien ce soir sur le terrain. " Le journaliste de RMC Sport livre également une autre mauvaise nouvelle, la probable absence de Georginio Wijnaldum, pressenti pour entamer la rencontre ce soir contre City. " Georginio Wijnaldum n’a pas terminé l’entraînement également. "

Un sacré coup de massue pour le Paris Saint-Germain qui voit le choc de ce soir comme son premier véritable test, qui plus est avec toute son armada offensive. Pour la première fois de la saison, Paris pourra compter sur ses quatre fantastiques en Ligue des champions. Si Mauricio Pochettino avait planifié d’évoluer en 4-3-3 en faisant débuter Angel Di Maria sur le banc, les deux incertitudes de dernière minute devraient conduire le coach argentin à modifier complètement son onze de départ.

Compo probable du PSG contre Man City :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, P. Kimpembe, N. Mendes

Milieux de terrain : I. Gueye, A. Herrera ou Wijnaldum, Danilo

Attaquants : Neymar, K. Mbappé, L. Messi

En dépit de la blessure de Verratti, Mauricio Pochettino ne devrait pas toucher au système à trois milieux, qui avait réussi au Paris SG lors du match aller (victoire des Rouge et Bleu 2-0). Malgré ses quatre stars en attaque à disposition (Kylian Mbappé, Neymar, Messi et Di Maria), le coach parisien semble avoir retenu les leçons des récentes contre-performances contre le Stade Rennais ou l'OM, où Paris évoluait en 4-2-3-1, et préfère sacrifier l’un de ses attaquants, ici Di Maria, pour assurer plus d’équilibre dans l’entrejeu.