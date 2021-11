Real Mercato : Haaland choisit Madrid et pose deux conditions !

Publié par Thomas le 26 novembre 2021 à 14:05

C'est une énorme bombe venue d'Espagne. Erling Haaland aurait choisi de rejoindre le Real Madrid mais poserait deux conditions majeures.

Real Madrid Mercato : Haaland chez les Merengues, ça chauffe !

Blessé depuis la mi-octobre, Erling Haaland ne semble pas avoir fini d’alimenter les rumeurs mercato, notamment en Espagne, où son lien avec le Real Madrid est de plus en plus fort. Le cyborg norvégien se trouve actuellement à Marbella, où il poursuit son travail de rééducation, une situation qui pousse la presse ibérique à venir chaque jour à la pêche aux informations. Et justement, à en croire les dires de Defensa Central, et de plusieurs autres médias locaux, l’attaquant norvégien est plus que jamais proche d’un départ du Borussia Dortmund, et ne pense qu’à un club, le Real Madrid.

Si le BVB a récemment promis un salaire mirobolant à son joyau (18 millions d’euros, soit le double de ce qu’il perçoit actuellement), la récente élimination des Jaune et Noir en Ligue des Champions n’a fait que renforcer l’idée d’un départ chez le joueur. En Allemagne, la presse est unanime, il sera quasi impossible de retenir le cyborg de 21 ans cet été, et quiconque payera la somme de 75 millions d’euros imposée par le club, s’attribuera les services de l’attaquant.

Les deux conditions pour signer au Real

Courtisé par de nombreux cadors comme le PSG, le Barça ou Man City, Erling Haaland aurait semble-t-il déjà tranché pour l’écurie madrilène, qui lui proposerait un projet sportif à la hauteur de ses exigences. A 21 ans, l’attaquant norvégien rêve de franchir un palier déterminant dans sa jeune carrière, qui le placerait sur les toits de l’Europe. Récemment, son agent Mino Raiolaavait déclaré que son protégé adorerait évoluer en Liga, et depuis son centre d’entraînement à Marbella, des sources proches confirment l’épanouissement du joueur en terre espagnole.

Selon Defensa Central, le joueur du Borussia aurait déjà posé deux conditions importantes pour signer chez les Blancos, tout d’abord, au niveau du salaire. Bien qu’il privilégie le projet sportif, Haaland connaît sa valeur, et demanderait un salaire net minimum de 30 millions d’euros par saison, le convertissant en le joueur le mieux payé du club. Enfin, le buteur de 21 ans aurait demandé une garantie de temps de jeu au Real Madrid, condition sine qua non pour signer.

Haaland sait que Kylian Mbappé est aussi l’une des priorités de Florentino Pérez, et craint que cela ne lui compromette un statut de titulaire indiscutable devant (dans la mesure où Benzema et Vinicius sont considérés comme intouchables au club).