PSG Mercato : L’agent d’Erlang Haaland lâche un indice de taille

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2021 à 09:05

Annoncé au PSG, Erling Haaland devrait quitter Borussia Dortmund. Mais selon son agent, il sait déjà où il aimerait poursuivre sa carrière.

PSG Mercato : Erling Haaland hors de portée du Paris SG ?

Avec la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain tourne déjà ses regards vers d’autres cieux afin de mettre la main sur une star en attaque. À côté des noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Mohamed Salah (Liverpool), celui d’Erling Haaland est inscrit en bonne place sur la liste des cibles des dirigeants parisiens pour le poste. Bien que lié au Borussia Dortmund jusqu’au 30 juin 2024, l’international norvégien dispose déjà d’un bon de sortie fixé entre 75 et 90 millions d’euros pour le prochain mercato estival. À 21 ans, le Golden Boy 2020 souhaitant rejoindre un club plus huppé pour gagner des trophées collectifs et individuels.

Récemment, la presse italienne a révélé que le Paris Saint-Germain, excédé par les agissements de son agent, Mino Raiola, avait mis de côté son dossier pour se concentrer sur la piste menant à Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Mais selon les dernières indiscrétions livrées par le journal OK Diario, le Paris SG continue de surveiller la situation d’Erling Haaland. Fort de ses bonnes relations avec le sulfureux homme d’affaires italo-néerlandais, le directeur sportif du club parisien, Leonardo, garde la main sur le dossier. Toutefois, le buteur du BVB aurait une certaine préférence en ce qui concerne son avenir selon son représentant.

Erling Haaland « aime l’Espagne » glisse son agent

Après sa précoce élimination en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund sait désormais qu’il lui sera très difficile de convaincre Erling Haaland de rester une saison de plus au Signal Iduna Park. D’autant que presque tous les grands clubs européens sont prêts à lui dérouler le tapis rouge lors du prochain mercato estival. Et une visite de son représentant à Madrid a suffi à relancer les rumeurs d'une éventuelle arrivée de l’ancien phénomène du RB Salzbourg au Real à la fin de la saison.

Aperçu dans les rues de la capitale espagnole et interpellé par la Deportes Cuatro, Mino Raiola ne s’est pas fait prié de mettre de l’huile sur le feu en déclarant notamment : « je préfère ne pas m’exprimer sur le marché des transferts. Je peux seulement dire qu’Haaland aime l'Espagne, surtout sa maison en Espagne. Maintenant, il est encore trop tôt pour parler de l'endroit où il jouera l'année prochaine. »

Une déclaration qui n’est pourtant pas anodine puisque le Real Madrid a fait du recrutement de Haaland sa seconde priorité après Kylian Mbappé. Le FC Barcelone est également intéressé, mais avec ses problèmes de trésorerie, le club catalan ne pourra pas s’aligner sur les chiffres évoqués dans cette affaire. Le Paris SG est donc prévenu.