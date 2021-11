Stade Rennais : Pour ce coach de Ligue 1 le SRFC surclasse le PSG

Publié par ALEXIS le 27 novembre 2021 à 01:03

Avant le derby entre le Stade Rennais et Lorient, Christophe Pélissier a été élogieux envers son adversaire qu'il n'a pas hésité à comparer avec le PSG.

« Le Stade Rennais est meilleur que le PSG » selon Pélissier

Après sa qualification en coupe d’Europe, le Stade Rennais affronte le FC Lorient, dimanche (15h) au Stade du Moustoir. Coach des Merlus, Christophe Pélissier a comparé son adversaire à l’intouchable leader du championnat, le PSG. « Je considère que Rennes est la meilleure équipe de Ligue 1, sans discussion », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Ouest-France. L’entraîneur des Lorientais est sous le charme de l’équipe de Bruno Genesio. « Quand on voit ses matchs, ses statistiques, c’est assez impressionnant. J’ai été impressionné par son match contre l’Olympique Lyonnais (4-1), contre le Montpellier HSC (2-0) également », a-t-il souligné.

Et ce n’est pas tout pour les éloges de Christophe Pélissier sur le SRFC. « On voit une force collective associée à des individualités très fortes, notamment sur le plan offensif. Pour moi, à l’heure actuelle, c’est la meilleure équipe de Ligue 1, meilleure que le Paris Saint-Germain », a-t-il lâché. L’entraîneur du FC Lorient est allé plus loin pour justifier son point de vue. Selon lui, le Stade Rennais n’a pas les mêmes individualités que l’on retrouve au sein du club de la capitale (Messi, Mbappé, Neymar…), mais collectivement, il estime « Rennes meilleur au Paris SG ».

Le SRFC, seul club à avoir battu le Paris SG

Pour soutenir son point de vue, il a rappelé la victoire du Stade Rennais sur les Parisiens (2-0), lors de la 9e journée de Ligue 1, début octobre. Il faut noter que c’est d’ailleurs la seule défaite concédée par Paris en championnat cette saison, avant la 15e journée qui démarre ce vendredi soir par le choc entre le RC Lens et Angers SCO (21h), au Stade Bollaert.