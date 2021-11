ASSE - PSG : Vers une surprise de Pochettino contre les Verts ?

Publié par Ange A. le 28 novembre 2021 à 07:35

Mauricio Pochettino aurait opéré un choix fort concernant Sergio Ramos pour le match du PSG de ce dimanche contre l’AS Saint-Étienne.

ASSE - PSG : Enfin les grands débuts de Sergio Ramos ?

Après sa défaite en Ligue des champions contre Manchester City (2-1), le Paris Saint-Germain retrouve le championnat ce dimanche. Le PSG affronte l’AS Saint-Étienne pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera notamment privé de Mauro Icardi, Marco Verratti, Ander Herrera et Keylor Navas. Le technicien argentin a de nouveau convoqué Sergio Ramos déjà présent dans le groupe retenu contre les Cityzens. Resté sur le banc à l’Etihad Stadium, le défenseur central espagnol est espéré contre les Verts. L’ancien capitaine du Real Madrid devrait alors disputer ses premières minutes depuis sa signature à Paris.

Ce que réserve Mauricio Pochettino à Ramos

Seulement, Mauricio Pochettino n’aurait pas l’intention de l’aligner d’entrée contre l’AS Saint-Étienne. L’Équipe annonce que le Brésilien Marquinhos et le Sénégalais Abdou Diallo devraient former la charnière centrale de la défense du Paris Saint-Germain. Presnel Kimpembe et Sergio Ramos devraient débuter la rencontre sur le banc selon le quotidien sportif. L’entraîneur du PSG ne voudrait sans doute pas prendre de gros risque en alignant un joueur en manque de rythme d’entrée contre des Verts dans un bel état de forme. Bien qu’avant-derniers du championnat, les hommes de Claude Puel viennent d’enchaîner leurs deux premiers succès de la saison. Ils restent désormais sur une série de quatre matchs sans défaite en championnat.