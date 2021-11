PSG Mercato : Avant l’ASSE, Ramos lâche une bombe sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 12:03

Sergio Ramos va disputer son premier match avec le PSG, dimanche, face à l’ASSE. Mais bien avant, le défenseur espagnol a évoqué son avenir.

PSG Mercato : Sergio Ramos ne pense pas encore à la retraite

Après seize années bien remplies au Real Madrid, Sergio Ramos s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. En fin de contrat chez les Merengues, l’international espagnol a rejoint l’équipe parisienne sans aucune indemnité de transfert, mais avec un salaire qui respecte son statut.

Et alors que son premier match sous ses nouvelles couleurs est attendu avec beaucoup d’impatience pour ce dimanche à Geoffroy-Guichard contre l’AS Saint-Étienne, le champion du monde 2010 a ouvertement annoncé sur Prime Vidéo son souhait de poursuivre sa carrière encore pendant quatre ou cinq ans.

« Je pense que je peux continuer à jouer pendant 4 ou 5 ans encore. Le plus important c’est que la tête tienne, car ce sont encore beaucoup d’années. J’espère ne plus avoir de problèmes physiques », a expliqué Sergio Ramos. À l’instar de Zlatan Ibrahimovic, l’ancien emblématique capitaine du Real Madrid espère ainsi jouer au foot professionnel jusqu’à 40 ans.

Après la fin de son bail avec le PSG en juin 2023, le coéquipier de Lionel Messi et Neymar ne compte pas encore prendre sa retraite. Poursuivant, le nouveau protégé de Mauricio Pochettino est revenu sur sa période de disette à Paris.

Sergio Ramos, son aveu sur ses doutes au PSG

À l’infirmerie depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a été au coeur d’une vive polémique en France et à l’étranger. La capacité physique de l’Espagnol a évolué au haut niveau à 35 ans ayant été mis en doute. De retour à l’entraînement collectif et pressenti pour disputer son premier match ce dimanche, Ramos s'est livré sur ses premiers mois compliqués à Paris.

« Au final, ce sont des moments difficiles, des moments de solitude. Des heures entières à la salle de sport, avec le kiné, le préparateur physique... Tu as en permanence des pensées négatives qui te font douter quelques fois », a reconnu l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo. Puis d’ajouter : « mais j’ai cru en moi et au travail en permanence. Je me concentre sur le fait de rendre au club cette confiance qu’il a placée en moi. J’espère atteindre mon meilleur niveau. »

L’ASSE est donc prévenue.