OM Mercato : Xavi à l'assaut de Julian Alvarez, cible de Longoria

Publié par Ange A. le 28 novembre 2021 à 08:05

Le FC Barcelone aura besoin d’un attaquant cet hiver. Julian Alvarez, un buteur sud-américain pisté par l’ OM de Pablo Longoria plait au Barça.

Mercato OM : nouvelle menace sur ce dossier à 20 M€

L’ Olympique de Marseille souhaite enrôler un nouvel attaquant de pointe ce mercato d' hiver. L’ OM ne dispose que de Bamba Dieng et d’Arkadiusz Milik à ce poste. Avec le départ à venir du sénégalais pour la Coupe d'Afrique de football des Nations (CAN) en janvier, Jorge Sampaoli n’aura plus que le Polonais à ce poste. Raison pour laquelle une arrivée est espérée au club phocéen lors du prochain marché des transferts de joueurs. Un intérêt de l'équipe marseillaise pour Julian Alvarez a été révélé ces dernières semaines. Âgé de 21 ans, l’attaquant Argentin évolue actuellement à River Plate. L’avant-centre international (5 sélections) réalise une saison de haute volée avec son club formateur avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en décembre 2022. L' attaquant totalise 17 buts et 6 passes décisives en 18 matches cette saison. De quoi susciter l’attrait du club phocéen, mais également celui du FC Barcelone.

Mercato : Le Barça dans la course pour Julian Alvarez

D’après les informations d’Esport 3, le Barça souhaite aussi enrôler le prodige argentin. Le club catalan doit compenser la longue absence de Sergio Agüero. Victime d’arythmie cardiaque, El Kun sera sur le flanc pendant au moins trois mois. Raison pour laquelle recruter un nouveau buteur est devenu la priorité du FC Barcelone. Concurrencé par les Blaugranas, l’ OM devra également composer dans ce dossier avec les intérêts d’autres grandes équipes de football. Le Real Madrid, la Juventus et la Fiorentina ne seraient pas indifférents aux prouesses du joueur offensif Argentin.

Avec cette concurrence, les enchères pourraient augmenter pour le jeune compatriote de Lionel Messi. Sa valeur marchande est présentement de 20 millions d’euros. Pas forcément une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille embourbé dans les mailles de la DNCG. Le gendarme financier du foot français encadre la masse salariale et les indemnités de transfert du club phocéen.

Avec une qualification en Uefa Ligue des champions comme objectif de la fin de saison, l'adversaire de ce soir du FC Nantes doit renforcer son équipe au mercato hivernal. Les supporters marseillais seraient heureux d'une signature d'un attaquant comme Julian Alvarez, qui est pratiquement à un but inscrit par match. Le jeune buteur de 1,70m, terreur des défenseurs, joue déjà avec la sélection Argentine aux côtés de Lionel Messi, Angel Di Maria et du milieu de terrain Paredes.