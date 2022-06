OM Mercato : Julian Alvarez à Marseille, un premier verdict tombe

Publié par Timothée Jean le 04 juin 2022 à 06:05

OM Mercato : Annoncé à Marseille, l’attaquant de Manchester City, Julian Alvarez, a vu son agent faire une grande annonce sur son avenir.

OM Mercato : Julian Alvarez vers un prêt à Marseille ?

Julian Alvarez pourrait-il arriver à l’Olympique Marseille d'ici la fin du mercato estival ? Le prodige argentin, qui s’est récemment engagé en faveur de Manchester City, n’est pas certain d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola la saison prochaine. Et pour cause, la direction de Man City n’exclut pas l’idée de l’envoyer au sein d’un club moins huppé, le temps pour lui de s’adapter un peu plus au football européen. En quête de renfort offensif, l’ OM se serait alors rapidement positionné pour l’accueillir.

Il faut dire que le club phocéen est un vieux prétendant de Julian Alvarez. Le président marseillais Pablo Longoria avait déjà tenté de le recruter lors des mercatos précédents, sans succès. Ces échecs n’ont pas pour autant refroidi les ardeurs marseillaises pour le crack argentin de River Plate. L’ OM serait donc revenu à la charge pour sa signature, avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. Et visiblement, cet intérêt permanent de l’ OM ne déplait pas forcément aux dirigeants de Manchester City.

Selon les informations de TycSports, Man City pourrait finalement accepter de céder son joueur à Marseille sous la forme d’un prêt sans option d’achat. L’objectif des Cityzens serait ainsi de placer Julian Alvarez dans un grand club européen qui dispute la Ligue des champions. L’ OM représenterait alors une destination de choix pour le jeune joueur. Cependant, cette éventualité a vite été balayée par l’agent du joueur, Fernando Hidalgo.

L’agent de Julian Alvarez ferme la porte à Marseille

Interrogé par le média argentin, l’agent du jeune est catégorique sur le sujet, assurant qu’un départ de son poulain à l’ OM n’était en aucun cas à l’ordre du jour. « Il n'y a aucune chance qu’il aille à l'Olympique de Marseille », a-t-il assuré, fermant ainsi de façon définitive la porte à une arrivée du prodige argentin dans la cité phocéenne. Reste à savoir qu’en pensent les dirigeants de Manchester City. Pour l’heure, les Cityzens fondent de grands espoirs en leur jeune recrue.