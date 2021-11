OM Mercato : 20 M€, le Real veut foirer les plans de Longoria

Publié par Ange A. le 21 novembre 2021 à 22:40

En quête d’un nouvel attaquant pour l’hiver, l’Olympique de Marseille (OM) cible un buteur argentin également pisté par le Real Madrid.

Un Argentin encore dans les plans de l’ OM

Avec Arkadiuz Milik et le jeune Bamba Dieng, l’Olympique de Marseille n’est pas assez pourvu en numéro 9. Malgré ses tentatives, Pablo Longoria n’a pas réussi à enrôler un nouvel attaquant de pointe l’été dernier. Avec la possible participation de Dieng à la prochaine Coupe d’Afrique de football, l’ OM doit se renforcer à ce poste. Une fois de plus, le président de Marseille lorgnerait du côté de l’Argentine. Le responsable olympien s’intéressait à Julian Alvarez. Âgé de 21 ans, l’attaquant international aux 5 capes évolue actuellement à River Plate. Il est sous contrat avec son club formateur jusqu’en décembre 2022. Mais au vu de ses prouesses, cette échéance semble désormais hypothétique. Outre le club phocéen, le Real Madrid ne serait pas indifférent aux performances du jeune compatriote de Jorge Sampaoli.

Marseille bientôt devancé par le Real dans le dossier Alvarez ?

Marca révèle en effet un intérêt du Real Madrid pour Julian Alvarez. Lequel réalise une saison de haute volée avec River Plate. Auteur d’un quadruplé lors de sa dernière sortie, le joueur pisté par l’Olympique de Marseille en est désormais à 15 réalisations et 6 passes décisives en 16 apparitions sur la campagne en cours. De quoi taper dans l’œil de l’ OM et des Merengues. Outre ces deux prétendants, le nom de l’Argentin figurerait également sur les petits papiers de l’Atlético Madrid, l’AC Milan, le FC Séville et du Borussia Dortmund.

Le journal madrilène assure que le Real entend griller toute cette concurrence. La Maison Blanche pourrait ainsi formuler une offre dans les semaines à venir afin de trouver une véritable doublure à Karim Benzema. La valeur marchande d’Alvarez est estimée à 20 millions d’euros. Un montant loin d’être à la portée de Marseille. D’autant plus que le club phocéen est dans le viseur de la DNCG.