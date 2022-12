OGC Nice Mercato : Le Gym passe à côté d'une sensation argentine

Publié par Ange A. le 18 décembre 2022 à 04:33

L’ OGC Nice a essuyé un gros revers avec un compère d’attaque de Lionel Messi. Celui-ci flambe à la Coupe du monde avec l’Argentine.

L’ OGC Nice peut nourrir de gros regrets. Comme le dévoile Nice-Matin, le Gym est passé à côté du transfert d’une grosse pépite argentin. Le journal révèle en effet que les Aiglons auraient pu s’attacher les services de Julian Alvarez. L’attaquant argentin aurait pu rejoindre le club azuréen en fin 2021 selon la source locale. Mais au final, c’est du côté de Manchester City que l’avant-centre sud-américain s’est engagé. Il s’épanouit d’ailleurs au sein de la sélection argentine, finaliste de la Coupe du monde. Auteur de quatre buts et une passe décisive durant la compétition, l’attaquant de 22 ans n’est pas étranger au bon parcours de l’Albicéleste au Mondial. Pour la publication locale, Alvarez était pourtant emballé par un challenge à l’OGCN à l’époque.

OGC Nice Mercato : Le responsable de l’échec de la signature d’Alvarez dévoilé

D’après la source, Julian Alvarez était néanmoins loin de faire les affaires de Christophe Galtier, le coach de l’ OGC Nice de l’époque. « On était les seuls en France sur le coup, on aurait pu aller au bout et le faire », a assuré une source du club au journal. Face au désintérêt de l’ancien coach niçois et de l’ancien staff, Julian Alvarez a été détourné du Gym.

Quelques semaines plus tard, c’est Manchester City qui a raflé la mise. Les Skyblues ont déboursé 20 millions pour boucler le transfert d’Alvarez et l’ont prêté dans la foulée à River Plate pour qu’il puisse finir la saison avec son club formateur. Très en vue au Mondial, l’international argentin (18 sélections/7 buts) réalise également de bons débuts avec le champion d’Angleterre. Il compte déjà 7 réalisations et deux passes sous ses nouvelles couleurs. De quoi faire nourrir des regrets à Nice.