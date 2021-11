OL Mercato : Deux retours légendaires dans les tuyaux à Lyon ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2021 à 13:45

À la recherche de renforts pour l’équipe de Peter Bosz, l’ OL, pourrait voir débarquer prochainement deux anciens de la maison. Explications.

Lacazette et Tolisso ouvrent la porte à Lyon

Et si Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette signaient leur retour à l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato estival ? Libres à l’issue de la saison en cours, les deux anciens joueurs formés à Lyon ont évoqué un possible retour au micro de Téléfoot ce dimanche. Transférés durant l'été 2017, respectivement au Bayern Munich contre 41,5 millions d’euros et Arsenal pour 53 millions d’euros, les deux internationaux français n’excluent pas de venir renforcer l’équipe de Peter Bosz, même s’ils n’ont pas fixé de date.

« Avec Tolisso, on parle souvent de revenir à Lyon tous ensemble. On est parti avec une belle image, ça peut être le risque de revenir et de la gâcher un peu, c'est un petit danger », a déclaré Alexandre Lacazette dans une interview croisée diffusée ce matin sur TF1. Mais pas pour maintenant.

OL Mercato : Alexandre Lacazette ne veut pas se précipiter

Libre le 30 juin prochain, Alexandre Lacazette n’a pas reçu de proposition de prolongation. À 30 ans, l’attaquant tricolore va donc devoir se trouver un nouveau club dès cet hiver en vue d’un départ libre à l’issue de la saison. Annoncé dans les plans de l’Olympique de Marseille, Newcastle et bien d’autres clubs, le natif de Lyon ne veut pas se précipiter, préférant attendre le projet idéal.

« Forcément, mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche (...) Mais pas avant janvier, je veux vraiment m’orienter sur quelque chose. Après on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s’il y a de beaux projets, comment on compte sur moi... Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner », a notamment déclaré Lacazette au micro de Téléfoot.

Corentin Tolisso vit lui aussi probablement ses derniers mois au Bayern Munich. Alors que son contrat prend fin en juin prochain, une prolongation ne semble pas être à l'ordre du jour. D'après les informations de Christian Falk, le club allemand serait même ouvert à l'idée de se séparer du natif de Tarare au prochain mercato d’hiver afin d'éviter de le voir partir gratuitement. Et si le Paris Saint-Germain avait été évoqué sur ses traces durant l’été, l’Inter Milan et Tottenham seraient particulièrement attentifs à la situation du coéquipier de Robert Lewandowski.

Affaire à suivre.