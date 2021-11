PSG Mercato : Coup de froid dans ce dossier prioritaire à 0€

Publié par Ange A. le 29 novembre 2021 à 08:20

De nouveau intéressé par des joueurs en fin de contrat, Leonardo, le directeur sportif du PSG aurait abandonné une cible en Italie.

Le PSG se retracte pour cette cible à 0€

Habitué aux grosses dépenses lors des mercatos, le Paris Saint-Germain a surpris son monde l’été dernier en s’offrant des signatures de prestige à zéro euro. Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Giorginio Wijnaldum ont rejoint le PSG en tant que joueurs libres. Directeur sportif parisien, Leonardo voudrait renouveler cette expérience l’été prochain. Le technicien brésilien souhaiterait de nouveau enrôler des joueurs libres de tout contrat. Dans ce sens, un intérêt de Paris pour Franck Kessié est notamment évoqué. Le milieu de terrain n’a toujours pas renouvelé son contrat et sera libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier si la situation reste inchangée. Seulement, TuttoMercatoWeb assure que le responsable francilien ne serait plus autant emballé par la signature de Kessié. Le DS parisien explorerait d’autres opportunités.

Kessié s’éloigne de Paris

Selon le portail italien, Leonardo souhaite désormais miser sur des joueurs français afin d’augmenter leur contingent au Paris Saint-Germain. Raison pour laquelle le dossier Kessié serait aujourd’hui au point mort. Reste maintenant à savoir si certains titis du PSG auront enfin leurs chances avec l’équipe première. Cette nouvelle devrait donc faire les affaires de la concurrence, notamment de Tottenham. Nouvel entraîneur des Spurs, Antonio Conte serait un grand admirateur de Kessié. Outre les prétendants du milieu Ivoirien, le Milan n’aurait pas abdiqué dans ce dossier. Les Rossoneri espèrent toujours prolonger le milieu de 24 ans. En cas d’échec, la source rappelle que le club lombard a déjà assuré ses arrières avec les signatures du Bordelais Yacine Adli et Tommaso Pobega, respectivement prêtés aux Girondins et au Torino.