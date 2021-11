OM Mercato : Jérémie Boga, une aubaine pour Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 29 novembre 2021 à 18:24

Cible de longue date de l’ OM, Jérémie Boga vit peut-être ses dernières semaines à Sassuolo. Le club italien n’exclut pas son départ cet hiver.

OM Mercato : Jérémie Boga vendu dès cet hiver ?

Et si l’Olympique Lyonnais s’offrait un nouveau renfort offensif dans les prochaines semaines ? C’est possible, d’autant qu’un joueur ciblé par les dirigeants de l' OM risque d'être disponible dès cet hiver. Il s’agit de Jérémie Boga. Le natif de Marseille, évoluant à Sassuolo, est une cible de longue date pour les dirigeants phocéen, qui ont tout tenté pour le recruter lors du dernier mercato estival, sans succès. L’international est resté au sein du club italien où il réalise un bon début de saison.

Pourtant, Jérémie Boga n’est pas certain de terminer la saison à Sassuolo. Et pour cause, les négociations entamées avec les dirigeants italiens pour le renouvellement de son bail expirant en juin 2023 n’ont pas abouti. Désireux de changer d’air, l’international ivoirien pourrait même s’en aller dès cet hiver. Son club n’exclut pas cette possibilité. « Un départ en janvier pour Jérémie Boga ? Nous avons commencé à en parler avec le club », a avoué l’entraîneur de Sassuolo, Alessio Dionisi, au micro de DAZN.

Une rencontre au sommet pour Jérémie Boga

Cette position de la direction de Sassuolo pourrait faire les affaires de l'Olympique de Marseille, en quête de renfort offensif. Mais les recruteurs phocéens devront être patients dans ce dossier, car Sassuolo ne désespère pas pour convaincre de Jérémie Boga de prolonger son bail avant le 1er janvier prochain. Une rencontre est même prévue entre les deux parties dans les prochaines semaines. « J’espère qu'il restera, car c'est un joueur important. Nous en reparlerons dans les prochaines semaines, mais tout le monde semble vouloir le faire signer », ajoute Alessio Dionisi. Reste à savoir quelle sera la décision finale de l’attaquant ivoirien.

Les Marseillais suivront sans doute ce dossier avec beaucoup d’attention. En cas de désaccord, l’Olympique de Marseille pourrait vite relancer les négociations pour faire venir Jérémie Boga. L’Olympique Lyonnais serait également en embuscade sur cette piste offensive.