OM Mercato : Boubacar Kamara, un double problème à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2021 à 04:25

Depuis quelques mois, Boubacar Kamara enchaine des prestations insipides à l’ OM. Il aurait deux raisons majeures à cette situation.

OM Mercato : Boubacar Kamara n’aurait plus la tête à Marseille

Il est loin d'avoir été le plus mauvais marseillais lors de la terrible élimination de l’ OM face à Galatasaray en Ligue Europa. Mais Boubacar Kamara possède un tel talent et a déjà réalisé tant de prouesses sous le maillot phocéen que la moindre prestation de sa part ne laisse pas indifférent. Encore moins, lorsque le milieu phocéen enchaine des prestations mitigées.

Qu'est-ce qui arrive à Boubacar Kamara ? C’est la question qui intrigue bon nombre de supporters phocéens. Le jeune crack de l’OM n’y est pas du tout en ce moment, réalisant des performances qui ne lui ressemblent pas du tout. Décevant lors de la défaite de l’ OM à Galatasaray, le jeune français s’est illustré la semaine dernière en décidant de boycotter la conférence de presse. Deux faits qui ont poussé Jorge Sampaoli à mettre le milieu de terrain polyvalent sur le banc de touche face à Troyes (2-1).

Cette situation fait alors débat sur les réseaux sociaux. Et Daniel Riolo a tenu à donner son avis sur la méforme de Boubacar Kamara. Le chroniqueur sur RMC Sport explique que le minot marseillais montre un tout autre visage, car il n’aurait plus la tête à Marseille. « J’ai l’impression qu’il pense plus à son avenir en ce moment. S’il doit prolonger, s’il doit partir », a-t-il déclaré.

Boubacar Kamara, une rupture inévitable ?

Boubacar Kamara arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’ OM. Si la direction phocéenne multiplie les offres de prolongation, le jeune milieu de terrain campe toujours sur ses positions. Il refuse de prolonger son bail, car dans le fond il n’aurait pas apprécié l’attitude de ses dirigeants qui souhaitaient le vendre à tout prix lors du dernier mercato. Le joueur de 22 ans aurait en effet peu goûté à la stratégie assez démonstrative de son du club, alors qu’ils savaient, de toute façon, que le joueur ne souhaitait pas bouger cet été. Cette mésentente aurait-elle créé les conditions d’une rupture inévitable entre l’OM et son jeune crack ? Pour sa part, Boubacar Kamara semble désormais peu enclin à renouveler son bail avec son club formateur.