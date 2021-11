Vente ASSE : Le milliardaire soutient son projet devant KPMG

Publié par ALEXIS le 30 novembre 2021 à 09:56

Candidat à la reprise de l’ ASSE, Sergei Lomakin était présent à Saint-Étienne et aurait déposé lui-même son dossier auprès du cabinet KPMG.

ASSE : Sergei Lomakin aurait rencontré KPMG lui-même

Le nom de Roman Dubov, président de « Total Sports Investments (TSI) depuis 2010, a été associé à l’ ASSE dimanche. Selon les informations de L’Équipe et Le Progrès, il était à la tête d’une forte délégation, lors du match contre le PSG. Michel Salgado, ancien défenseur du Real Madrid et conseiller football de TSI, était aussi de la délégation d’investisseurs russes.

Bras droit du milliardaire Sergei Lomakin, Roman Dubov a été annoncé comme le porteur du projet de rachat de l’AS Saint-Étienne. Mais selon But Football Club, Lomakin était aussi présent au stade Geoffroy-Guichard, en compagnie de son fils. Il se serait déplacé en personne pour rencontrer les dirigeants du cabinet d’audit chargé de sélectionner les projets et propositions pour la reprise en main de l’ ASSE. « Après avoir assisté au match contre le Paris SG, Lomakin a rencontré les membres de KPMG qui avaient eux aussi fait le déplacement à Saint-Étienne. Un rendez-vous qui a duré quatre heures. Une offre a été formulée, de sources proches du dossier », a confirmé la source.

Le milliardaire rêvé par Bernard Caïazzo

Selon le classement Forbes, Sergei Lomakin est la 986e fortune au monde. Il est le bailleur de fonds de Total Sport investments, société aux capitaux russes basée à Londres, dirigée par Roman Dubov. Le candidat pour l’acquisition de l’ ASSE est également propriétaire de la chaîne de supermarchés Fix Price qui possède plus de 4000 magasins en Europe de l’Est, une société dont la capitalisation est estimée à 8 milliards de dollars. La fortune personnelle du milliardaire déniché par le président du Conseil de surveillance du club ligérien, Bernard Caïazzo, est évalué à 3,1 milliards de dollars.