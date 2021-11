ASSE Mercato : Puel s'enflamme déja pour Joris Gnagnon

Publié par ALEXIS le 30 novembre 2021 à 20:09

Claude Puel a confirmé la présence de Joris Gnagnon à l' ASSE en conférence de presse. Il s’enflamme même déjà pour le défenseur central.

ASSE : Puel, « Joris Gnagnon est un joueur disponible à fort potentiel »

La signature de Joris Gnagnon à l' ASSE n’est pas encore officielle, mais le joueur s’entraîne déjà au centre sportif Robert Herbin. Libre et sans club depuis son départ du FC Séville en septembre dernier, l’arrière axial n’a pas encore intégré le collectif de l’AS Saint-Étienne. « Il a eu un Covid-19 sévère il y a un mois, et il reprend de manière individuelle », selon les informations de Claude Puel sur la recrue des Verts.

En manque de rythme, Joris Gnagnon doit encore travailler pour retrouver le haut niveau. Son contrat devrait prendre effet à partir du 1er janvier 2022. Il ne jouera donc pas avec l' ASSE lors des quatre dernières journées avant la trêve hivernale. Cependant, Claude Puel l’annonce comme un vrai renfort dans son équipe en grande difficulté défensivement.

« Joris est un joueur disponible à fort potentiel, qui veut se relancer. Le but est de se rendre service tous et on refera le point en fin de saison », a-t-il précisé. En d’autres termes, le Franco-Ivoirien sera engagé pour six mois, jusqu’à la fin de la saison, dans un premier temps. Et son contrat serait prolongé s'il satisfait les attentes de Claude Puel.

Gnagnon en renfort pour pallier aux absences de Moukoudi et Sow

Notons que l’ ASSE a un gros souci en défense depuis le début de la saison. De plus, Timothée Kolodzieczak a pris un carton rouge direct face au PSG et il est suspendu pour un match au moins. Harold Moukoudi (24 ans) revient de blessure (lésion musculaire à l’ischio-jambier de la cuisse droite), mais il avait été précipité dans le match contre les Parisiens suite à l’expulsion de son coéquipier peu avant la pause.

Touché à la cuisse avec la sélection guinéenne pendant la trêve internationale, le jeune défenseur central Saïdou Sow (19 ans) est aussi en reprise. D’ailleurs ces deux défenseurs centraux seront absents lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), du 9 janvier au 6 février 2022. Joris Gnagnon arrive donc pour compenser les absences du Camerounais et du Guinéen.