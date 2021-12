Bordeaux : Gérard Lopez en grande difficulté en Belgique

Publié par ALEXIS le 01 décembre 2021 à 20:13

Nouveau propriétaire de Bordeaux, Gérard Lopez est en grande difficulté en Belgique où il possède également Excel Mouscron, club de D2.

Bordeaux : « Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations »

Gérard Lopez a racheté Bordeaux l’été dernier des mains du groupe américain King Street. Le club était au bord de la relégation administrative et l’arrivée de l’homme d’affaires Hispano-Luxembourgeois a été comme un sauvetage pour le club scapulaire. Passés devant la Commission de Contrôle des Clubs professionnels le 24 novembre dernier, les Girondins n’ont pas écopé de nouvelle sanction. La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a recommandé à Gérard Lopez de poursuivre « l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations » du FCGB, conformément à la décision prise cet été.

Gérard Lopez doit deux mois de salaire aux joueurs

Mais contrairement à la gestion de Bordeaux approuvé par la DNCG, celle de l'autre club de Gérard Lopez est mise en cause. En effet, ce dernier a un gros souci en Belgique avec Excel Mouscron, mis en vente. L’équipe évoluant en 2e division a un problème de trésorerie et n’a pas versé le salaire de ses joueurs depuis la fin du mois d’octobre. Et la situation au sein du club s’est dégradée. Selon le capitaine de Mouscron, « la réunion avec la direction s’est très mal passée.Il n’y a aucune trésorerie. On ne peut pas se projeter dans le futur. […] Mais à un certain moment, il faut arrêter de se voiler la face », a lâché Christophe Lepoint sur le plateau de Notélé.

« L’impression qu’on a, c'est que Lopez essaie de gagner du temps (en attendant de vendre le club, ndlr). […] On a perdu confiance en la direction. […] Partout où Lopez passe, il y a des problèmes. Ce n’est pas moi qui le dit », a martelé le joueur de 37 ans. Par ailleurs, le patron de Bordeaux est aussi propriétaire d'un 3e club, Boavista FC au Portugal.