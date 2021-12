OM : Gerson héros contre Nantes, la réaction de Sampaoli

Publié par Ange A. le 02 décembre 2021 à 00:48

L’Olympique de Marseille s’est imposé contre le FC Nantes mercredi grâce à Gerson. De quoi ravir Jorge Sampaoli, le coach de l’ OM.

L’ OM enchaîne à Nantes grâce à Gerson

Deuxième succès de rang pour l’Olympique de Marseille. Victorieux sur le plus petit des scores au Vélodrome de Troyes lors de la dernière journée, l’ OM a remis ça ce mercredi. L’ OM s’est imposé sur la pelouse du FC Nantes (0-1) ce mercredi grâce à un but de Gerson (30e). Sauveur inattendu du club phocéen, le Brésilien a offert ce nouveau succès au sien sur une passe de Dimitri Payet. Buteur contre les Canaris, la recrue la plus chère de Marseille cet été a signé sa deuxième réalisation de la saison. Cette réalisation devrait également donner de la confiance au milieu auriverde critiqué ses dernières semaines. Jorge Sampaoli a d’ailleurs affiché sa satisfaction au sujet de son poulain après la rencontre.

Sampaoli s’enflamme pour Gerson après Nantes

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est notamment ravi de la prestation de Gerson à La Beaujoire. « Il a été très porté sur l'attaque, il s’est retrouvé souvent dans la surface de réparation adverse. Il a aussi récupéré des ballons et a été très actif. Quand il est comme ça, il peut nous apporter beaucoup. C’est la raison pour laquelle nous avons parié sur lui », a lancé le coach marseillais selon les propos relayés par L’Équipe. Le technicien argentin s’est également satisfait de la performance de Dimitri Payet, de nouveau aligné en faux 9. « Il était très bien. J’ai vu un joueur impliqué, un joueur engagé. Il a été notre fer de lance. Chaque match que joue l’ OM, il apporte toujours sa contribution dans le jeu », a-t-il noté.

Grâce à ce succès contre le FC Nantes, Marseille conserve sa place de dauphin du PSG, accroché au Parc par l’OGC Nice (0-0). Ce résultat soulage Jorge Sampaoli également sujet aux critiques suite à ses choix et aux récentes contreperformances du club. « Ça me remplit de joie de revoir cette version de l’ OM, c’est la version que l’on aime, c’est la version que l’on construit. Ça m’a fait plaisir de voir ce jeu, on essaye de le mettre en place à chaque match […] Je suis donc très content de ce résultat », s’est réjoui l’Argentin.