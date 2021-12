PSG Mercato : 0€, le Paris SG tient sa vengeance contre Tuchel !

Publié par JEAN-LUC D le 02 décembre 2021 à 10:08

Cet été, Thomas Tuchel a tenté de faire un vilain tour au PSG. En représailles, le club parisien prépare une grosse opération à Chelsea.

Thomas Tuchel a échoué avec Marquinhos

Ancien coach du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a tenté d’attirer Marquinhos lors du dernier mercato estival. Selon plusieurs sources anglaises, notamment The Times, l’entraînement de Chelsea a convaincu ses dirigeants sur le bien fondé d’avoir le défenseur central brésilien dans leur effectif. Pour satisfaire celui qui a permis au club londonien de soulever sa seconde Ligue des champions l’été dernier, les Blues étaient enclins à signer un chèque de 100 millions d’euros aux dirigeants du PSG afin de recruter son capitaine.

Très attaché aux Rouge et Bleu, qu’il a rejoint en 2013 en provenance de l’AS Rome pour plus de 31 millions d’euros, Marquinhos a refusé d’écouter son ancien coach et de poursuivre son aventure dans la capitale française. Pour le récompenser de sa fidélité, la direction parisienne a ouvert des négociations avec son entourage en vue d’une prolongation de deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026. Marquinhos sur le point d’être blindé davantage, le Paris Saint-Germain s’apprêterait à faire payer Thomas Tuchel et Chelsea.

PSG Mercato : Antonio Rüdiger, priorité défensive de Paris

Après un mercato estival de folie, où Leonardo a réalisé de belles affaires sans débourser le moindre euro avec notamment les arrivées libres de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldmun et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain compte retourner sur le marché des joueurs en fin de contrat l’été prochain. Et le Champion d’Europe en titre pourrait bien faire les frais de cette ambition du PSG de regrouper les meilleurs dans son effectif.

En effet, le journaliste Fabrizio Romano assure que « la situation contractuelle de Rüdiger avec Chelsea en est toujours au même point ». Libre le 30 juin prochain, le défenseur central de 28 ans ne parvient pas à se mettre d’accord avec sa direction pour une prolongation. Le PSG voudrait donc en profiter pour le récupérer gratuitement à l’issue de la saison. Leonardo, le directeur sportif parisien, aurait même déjà rencontré ses représentants pour évoquer son arrivée en Ligue 1.

Et alors que l’international allemand se montrerait assez gourmand dans les prétentions salariales, le vice-champion de France en titre serait disposé à lui offrir ce qu’il demande pour signer, soit 11 millions d’euros annuels. « Dans l’état actuel des choses, il est heureux et aimerait rester à Chelsea, mais la proposition des Blues est encore loin de ce que le joueur attend », précise Fabrizio Romano.

Le spécialiste mercato de Sky Sport Italia indique également qu’à Paris, Antonio Rüdiger est désormais érigé en priorité absolue malgré la présence dans son effectif de Presnel Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer à ce poste de défenseur central. Toujours selon la même source, le PSG devrait toutefois se méfier de la grosse concurrence du Real Madrid et du Bayern Munich qui ont eux aussi « manifesté leur intérêt depuis des mois au cas où le joueur se retrouve libre ».