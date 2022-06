Liverpool Mercato : 75M€, les Reds ont trouvé leur grand buteur !

Publié par Dylan le 13 juin 2022 à 11:48

Liverpool Mercato : Les Reds se sont mis d'accord avec Benfica pour le transfert d'une immense pépite, qui avoisinerait les 75 millions d'euros.

Liverpool Mercato : Darwin Nuñez a dit oui aux Reds

Le mercato des Reds avance doucement mais sûrement. Ce lundi, le club dirigé par Jürgen Klopp aurait officiellement trouvé un accord avec le Benfica Lisbonne pour le transfert de Darwin Nuñez. La pépite uruguayenne de 22 ans en avait fait baver aux Reds cette saison, notamment sur la double confrontation en quarts de finale de Ligue des Champions. Son talent n'a pas échappé aux dirigeants anglais, qui n'étaient pas les seuls sur le dossier.

Selon BeIN Sports, Manchester United et Newcastle comptaient également signer le prometteur ailier de Benfica. C'est finalement Liverpool qui aura choisi Nuñez, un choix qui a été dévoilé via un communiqué par le club portugais. Avec 34 buts inscrits en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison, il était évident que Darwin Nuñez allait être très convoité cet été. Il devrait signer chez les Reds pour une somme de 75 millions d'euros, voire 100 millions en fonction des primes liées à certains objectifs sportifs.

Liverpool Mercato : Le transfert le plus cher de l'histoire des Reds

Si le transfert se réalise à 100 millions d'euros, celui-ci serait le plus cher de l'histoire de Liverpool. Mais nul doute qu'il s'agit d'un très joli coup réalisé par les Reds, qui vont récupérer un des attaquants les plus prolifiques de l'exercice 2021-2022 en Europe. Terminant dauphin de Manchester City en Premier League et finaliste malheureux contre le Real Madrid en Ligue des Champions, Liverpool va peut-être pouvoir gommer ces souvenirs pénibles avec l'arrivée de Nuñez.

Avec le transfert d'Erling Haaland à Manchester City, les Reds se devaient de réagir en recrutant un autre grand buteur. Si Haaland a davantage prouvé son talent en Europe que Nuñez, il est évident que le jeune buteur uruguayen fait partie des futures stars de demain. Avant Benfica, il n'était que peu connu, lui qui a réalisé un passage à Almeria en deuxième division espagnole avant de signer dans le club de Lisbonne pour 24 millions d'euros. Liverpool n'a pas encore officialisé son arrivée, mais le joueur devrait passer sa visite médicale ce lundi.