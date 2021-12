Barça Mercato : Après Torres, un grand attaquant dit oui à Barcelone !

Publié par Thomas le 02 décembre 2021 à 13:38

Tout s'accélère au Barça. Après l'accord trouvé avec Ferran Torres cette semaine, un autre attaquant légendaire veut rallier le FC Barcelone.

Barça Mercato : Edinson Cavani veut rejoindre le FC Barcelone

Alors que le FC Barcelone connaît un début de saison délicat d’un point de vue sportif comme économique, le club catalan semble petit à petit ressortir la tête de l’eau, notamment en recevant de très bonnes nouvelles mercato. Alors que Ferran Torres est à un pas de rallier le Barça, les dirigeants Blaugranas ont reçu le feu vert d’une autre piste chaude en attaque, en la personne d’Edinson Cavani.

Comme l’avance The Times, l’attaquant de Manchester United veut rejoindre Barcelone la saison prochaine, soit à la fin de son contrat chez les Red Devils. Une superbe nouvelle pour le club espagnol, qui voit là une formidable opportunité de pallier à la probable fin de carrière de Sergio Agüero, pour 0€. En proie à de gros soucis financiers depuis le mandat de Bartomeu, le FC Barcelone avait multiplié ses recherches sur le marché des transferts ces derniers mois pour débusquer un grand attaquant pour 2022 et avait coché le nom du Matador.

Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Edinson Cavani a de fortes envies de départ. Son début de saison 2021/2022 est en dents de scie et la récente arrivée de Ralf Rangnick sur le banc mancunien ne devrait pas améliorer son temps de jeu cette saison. Dans le même temps, le meilleur buteur de l’histoire du PSG sait que le Barça le lorgne depuis un moment et s’est toujours montré ouvert à un départ vers la Liga, un championnat qu’il convoite depuis ses débuts dans l’élite.

Après la pluie, le beau temps à Barcelone

Malgré l’annonce d’un probable départ d'Ousmane Dembélé l’été prochain et la possible retraite prématurée d'Agüero, les dirigeants blaugranas se montrent optimistes quant au futur du FC Barcelone. Après avoir prolongé ses grands espoirs comme Pedri, Ansu Fati et prochainement Gavi, le club s’attèle à parfaire sa ligne offensive et semble bien parti pour se renforcer en 2022.

Malgré une crise financière réelle, le Barça, sous l’impulsion de Xavi devrait connaître une révolution significative après janvier. Dans le sens des départs d’abord, avec la résiliation de contrat de Luuk de Jong cet hiver, mais aussi et surtout en termes d’arrivées. Le directeur général barcelonais Ferran Reverter a confirmé cette semaine que le club pourra recruter l’année prochaine, et ce, malgré la crise économique. De quoi accélérer le dossier Ferran Torres, déjà bien avancé et pourquoi pas une autre surprise cet hiver.