PSG Mercato : 15M€, une grande nouvelle tombe pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 03 décembre 2021 à 00:08

Soucieux de renforcer l’effectif du PSG l’été prochain, Leonardo pourrait recevoir prochainement un joli chèque de 15 millions d’euros.

PSG Mercato : Une belle vente se profile pour Leonardo !

Formé au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola n’a pas accepté le statut de numéro 2 que le club lui offrait. Il a donc préféré aller trouver son bonheur sous d’autres cieux. D’abord prêté au Real Madrid dans le deal de l’arrivée de Keylor Navas en 2019, le gardien de but français a ensuite été envoyé à Fulham la saison dernière. Avec la signature de Gianluigi Donnarumma cet été, l’international tricolore de 28 ans a préféré rester en Premier League sous les couleurs de West Ham dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Et même s’il n’a pas encore disputé la moindre minute en championnat, Areola se contentant des matches de Ligue Europa, le natif de Paris semble donner satisfaction à David Moyes, l’entraîneur des Hammers. En effet, présent en conférence de presse, le technicien écossais a ouvertement laissé entendre que l’option d’achat du compatriote de Kylian Mbappé pourrait être levée afin de l’inscrire dans la durée à West Ham.

« La forme de Lukasz a été si bonne, il a très bien joué. Mais nous avons également eu besoin d’Alphonse, car c'est un gardien de haut niveau et nous voyons un avenir à long terme pour Alphonse », a déclaré David Moyes dans des propos rapportés par The Evening Standard. Leonardo et le Paris SG pourraient donc prochainement se frotter les mains dans ce dossier.

Vers un transfert définitif d’Areola à West Ham ?

Après une saison réussie à Fulham au plan, Alphonse Areola enchaîne une seconde saison à Londres sous le maillot de West Ham. D’après les informations divulguées par L’Équipe durant l’été, le Champion du monde 2018 avait fait de la Premier League sa priorité pour son avenir avec comme destination principale Londres, où il possède déjà une maison.

Il pourrait donc voir son rêve se réaliser sur le long terme puisque les dirigeants du club anglais, globalement satisfait de son attitude en interne seraient à signer le chèque de 15 millions d’euros nécessaires à la levée de son option d’achat. Une bonne nouvelle à venir pour Areola dont le contrat avec le PSG court encore jusqu’au 30 juin 2023.

Affaire à suivre donc…