OM Mercato : Le Bayern s’attaque à un chantier colossal à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 02 décembre 2021 à 16:38

Après avoir pris Bouna Sarr, le Bayern Munich compte récidiver l’été prochain en recrutant un nouvel élément de l’ OM. Mais ce dossier s’annonce très compliqué.

OM Mercato : Le Bayern fonce sur Boubacar Kamara

Ces dernières années, le Bayern Munich a démontré toute son expertise en matière de recrutement de joueurs en provenance de la Ligue 1. Le club allemand compte plusieurs tricolores dans ses rangs et ce n’est pas terminé. Les dirigeants du Bayern Munich se positionnent une nouvelle fois vers la France et plus particulièrement du côté de l’Olympique de Marseille.

Après avoir recruté Bouna Sarr en octobre 2020, l’ogre bavarois s’apprête à frapper un autre gros coup au sein de l’effectif de l’ OM, en recrutant Boubacar Kamara. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec l’Olympique de Marseille, le jeune milieu de terrain de 22 ans n'a toujours pas prolongé son bail. Comme un certain Kylian Mbappé au PSG, le minot marseillais campe toujours sur sa position, déclinant toutes les offres de prolongation transmises par sa direction.

En quête de renfort dans l’entrejeu, le Bayern Munich compte donc profiter de cette situation pour s’offrir Boubacar Kamara gratuitement à l’issue de la saison en cours. D’après les informations de SPOX, le club bavarois s’active déjà en coulisses pour convaincre le jeune joueur de rejoindre la Bundesliga la saison prochaine. Pourtant, le club munichois devra se montrer très convaincant dans ce dossier.

Boubacar Kamara aurait déjà une préférence

De son côté, l’ OM commence sérieusement à douter de la prolongation de son jeune joueur. Jusqu’ici, Boubacar Kamara est toujours en pleine réflexion sur son avenir et ne se ferme aucune porte pour son avenir. Ce qui aiguise l’appétit du géant munichois. Mais aux dernières nouvelles, Boubacar Kamara aurait déjà une préférence pour la suite de sa carrière. Il privilégierait un transfert en Premier League, où Newcastle, Manchester United ou encore Liverpool souhaiteraient l’attirer. Le FC Barcelone serait également intéressé par ses services. Le jeune joueur devrait donc faire l’objet d’une bataille colossale dès cet hiver.