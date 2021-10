Ex - OM Mercato : Bouna Sarr justife ce choix de carrière

Publié par Ange A. le 09 octobre 2021 à 02:43

Parti de l’Olympique de Marseille pour le Bayern Munch l’été dernier, Bouna Sarr a décidé de défendre les couleurs du Sénégal. Quelques heures avant son baptême de feu avec les Lions de la Téranga, l’ancien de l’OM s’est expliqué sur son choix.

Bouna Sarr néo-international sénégalais

Défenseur du Bayern Munich depuis la saison dernière, Bouna Sarr a opéré un autre choix pour sa carrière cet été. Le latéral droit a opté pour le Sénégal comme sélection nationale. Du haut de ses 29 ans, l’ancien de l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre sa première expérience en équipe nationale. Né à Lyon, l’arrière droit n’a pas eu l’opportunité de faire ses classes avec les catégories jeunes de l’équipe de France comme certains binationaux. Retenu par Aliou Cissé pour la trêve du mois d’octobre, le défenseur bavarois s’apprête à étrenner le maillot des Lions de la Téranga. Le Sénégal va affronter la Namibie à deux reprises ce samedi à Thiès puis mardi à Johannesbourg. Ces rencontres comptent pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Les confidences de Sarr sur son choix

Avant cette double confrontation, Bouna Sarr est revenu sur sa décision de défendre les couleurs du Sénégal. Le latéral du Bayern Munich révèle notamment avoir été encouragé par d’autres compatriotes évoluant en Europe. « Quand on a échangé, Kalidou [Koulibaly] et [Edouard] Mendy m’ont motivé à venir », a confié le défenseur au micro du Quotidien. Il a également livré ses premières sensations avant de dévoiler son grand objectif : mener le Sénégal au prochain Mondial. « Je suis vraiment content d’être parmi mes nouveaux coéquipiers, le coach et le staff. Ils m’ont très bien accueilli. Le groupe à l’air de bien vivre et je pense qu’il y a une bonne entente entre les joueurs […] C’est un bonheur pour moi d’être ici, donc je vais faire le maximum pour aider l’équipe », a-t-il poursuivi.