Man United Mercato : Le plan colossal pour signer Haaland dévoilé

Publié par Thomas le 02 décembre 2021 à 19:08

Depuis plusieurs jours, Man United se met à rêver lui aussi d'Erling Haaland. Le club a déjà planifié un plan redoutable pour défier la concurrence.

Man United Mercato : Rangnick pourrait récupérer Haaland cet été

C’était la grande annonce de la fin du mois de novembre en Angleterre. Après le départ d'Ole Gunnar Solskjaer du banc de Manchester United, les Red Devils ont officialisé quelques jours plus tard la venue de l’expérimenté Ralf Rangnick, alors responsable des sports au Lokomotiv Moscou. Cette annonce avait alors mis fin aux interminables rumeurs de départ de Mauricio Pochettino du PSG, cible numéro une, selon la presse britannique, du board mancunien.

Si l’ancien coach du RB Leipzig est arrivé à Man United avec l’étiquette d’intérimaire, ce dernier s’est toutefois vu confier de gros objectifs pour le reste de la saison, comme monter une équipe solide pour l’été prochain, en réalisant un mercato ambitieux en janvier. Si beaucoup de pistes ont alors été évoquées pour le mercato hivernal, les Red Devils ne pensent désormais qu’à un joueur, Erling Haaland, du Borussia Dortmund. Le club anglais croit dur comme fer que Rangnick est en capacité d’enrôler la star norvégienne, par son expérience sur le marché des transferts et ses très bons contacts dans le milieu.

Une prime folle en cas de signature du joueur

Preuve de l’énorme espoir placé par Man United en Rangnick, les dirigeants mancuniens auraient convenu une prime de 10 millionsd’euros au technicien allemand en cas de recrutement d’Erling Haaland. Un montant colossal qui témoigne de la détermination des Red Devils dans le sulfureux dossier. Rangnick entretiendrait de très bonnes relations avec le père du serial buteur de 21 ans, Alf-Inge Haaland, qu’il a côtoyé lors de ses débuts dans le groupe Red Bull (moment où le jeune Haaland jouait pour Salzbourg).

En plus de cette prime conséquente, The Daily Mirror dévoile que Manchester United aurait l’intention de confier une enveloppe de 113 millions d’euros à Rangnick juste pour cet hiver. Des moyens colossaux mis à dispositions du nouveau coach mancunien et qui devrait lui donner un sacré coup de pouce pour recruter le joueur du BVB, quand on sait que sa clause est estimée à 75 millionsd’euros. Attention tout de même, l’entraîneur de 63 ans devra se confronter à des cadors de poids dans le dossier, comme le PSG, le Real Madrid et même le FC Barcelone.