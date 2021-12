Barça Mercato : SRFC, énorme coup de théâtre dans le dossier Umtiti

Publié par Thomas le 02 décembre 2021 à 17:38

Poussé vers la sortie depuis cet été au Barça, Samuel Umtiti susciterait l'intérêt prononcé d'un club historique, qui aimerait le signer cet hiver.

Barça Mercato : Umtiti intéresse l’AC Milan

Arrivé au FC Barcelone en 2016, l’aventure de Big Sam en terre catalane semble tournée au fiasco depuis cet été. Lors du dernier mercato, le champion du Monde 2018 avait été prié de faire ses valises du Barça. Une invitation déclinée par l’intéressé qui comptait alors mener à bien son contrat chez les Blaugranas qui court jusqu’en juin 2023.

Plus de trois mois plus tard, Samuel Umtiti est toujours boycotté par son club, et l’arrivée de Xavi Hernandez sur le banc barcelonais ne semble pas avoir arrangé les choses. L’international tricolore n’a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel cette saison et pense plus que jamais à résilier son contrat cet hiver.

Il y a peu, Sport rapportait que le FC Barcelone pensait à offrir une porte de sortie en janvier à son défenseur central, cela passant par une rupture à l’amiable du contrat. Une situation qui selon plusieurs médias, aurait acté le retour d'Umtiti en Ligue 1, notamment au Stade Rennais, qui cherche à ce titre un défenseur central à bas coût pour pallier au départ de Nayef Aguerd à la CAN cet hiver. Seulement, le projet semble en stand-by du côté du SRFC, mais une autre porte de sortie très prestigieuse pourrait rapidement s’ouvrir.

Comme l’avance le journaliste italien Rudy Galetti, le cas de Samuel Umtiti est de plus en plus étudié à l’AC Milan, qui en fait une option de choix, par sa gratuité et son expérience, pour pallier à la grave blessure de Simon Kjaer contractée ce mercredi contre le Genoa. Une belle opportunité pour l’ancien lyonnais de se relancer, lui qui manque terriblement de minutes dans les jambes. Dans le même temps, les Rossoneri penseraient à des options plus jeunes comme Benoît Badiashile de l’AS Monaco et Maxence Lacroix de Wolfsburg, tous deux évalués à 30 millions d’euros sur le marché des transferts.

[tweet id="1466427765272502279]