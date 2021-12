PSG Mercato : Pochettino dehors, Zidane arrive, Doha s’active !

Publié par JEAN-LUC D le 03 décembre 2021 à 05:02

Remplaçant de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est sur la sellette au PSG. À Doha, les choses se précisent déjà avec Zinedine Zidane.

PSG Mercato : Vers une décision radicale pour Pochettino ?

Présent à la cérémonie du Ballon d’Or France Football 2021, Nasser Al-Khelaïfi a démenti tout contact entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane pour une éventuelle succession de Mauricio Pochettino. Pour le président du club de la capitale, Pochettino n’est pas en danger puisqu’il a la confiance de la direction. Mais Daniel Riolo pense comme Frédéric Hermel et Dominique Grimault que malgré les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, le poste de l’entraîneur argentin n’est pas garanti à 100% au PSG puisque les décisions sont prises depuis Doha.

Alors que les critiques contre le successeur de Thomas Tuchel se font de plus en plus vives après la nouvelle prestation décevante de son équipe, mercredi soir contre l’OGC Nice (0-0), le consultant de RMC révèle que « Pochettino a lâché l’affaire et je pense que les joueurs l’ont lâché aussi. » Pour lui, « Pochettino, clairement, c’est fini, c’est cramé. » Un an seulement après son retour dans la peau d’entraîneur, l’ancien défenseur parisien ne passera pas l’hiver selon le journaliste sportif.

Négociations très sérieuses entre Zidane et le PSG

Profitant de son décryptage du match nul entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, Daniel Riolo lâche une bombe concernant l’avenir de Mauricio Pochettino. Le consultant de RMC Sport révèle en effet que les hautes autorités du PSG ont entamé des négociations très sérieuses avec Zinedine Zidane depuis Doha dans le but de remplacer Pochettino durant l’hiver qui s’annonce.

« J’avais annoncé la signature de Messi début décembre l’année dernière, je ne suis pas loin de tenter la même chose pour Zidane cet hiver. J’ai des infos, ça discute très sérieusement. Zidane se renseigne. En tout cas, je peux vous certifier que les joueurs n’en ont plus rien à cirer de ce que dit Pochettino, il ne sert plus à rien », a expliqué Riolo sur les antennes de la radio métropolitaine. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien manager de Tottenham pourrait déjà quitter ses fonctions au profit de Zidane.

Affaire à suivre donc…