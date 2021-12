RC Lens-PSG : Découvrez la compo du Paris SG avec un gros retour !

Publié par Thomas le 03 décembre 2021 à 17:25

Ce samedi le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1. Découvrez la compo du Paris SG avec un retour au milieu.

PSG : Contre Lens, Verratti de retour dans le onze

Son absence avait drastiquement pesé en Ligue des champions contre Manchester City. Depuis sa gêne contractée la veille du choc européen, le Paris Saint-Germain n’est plus le même, et ce n’est pas la défaite contre les Sky Blues ou le triste nul concédé face à Nice qui dira le contraire. Toujours forfait contre l’ASSE le week-end dernier, Marco Verratti était revenu contre les Aiglons mercredi, disputant la dernière demi-heure de la rencontre. Cette fois-ci contre Lens, le Petit Hibou sera bien de la partie et entrera dans le onze de départ du PSG.

Un soulagement de taille pour les Rouge et Bleu qui connaissent ces dernières semaines une recrudescence de blessures, dont la plus frappante, celle de Neymar contre les Verts avec une indisponibilité estimée entre 6 et 8 semaines. Malgré ce retour salvateur, le Paris SG a néanmoins officialisé une absence de taille contre les Sang et Or, en la personne de Sergio Ramos.

Pour Sergio Ramos, il faudra patienter

Absent de l’entraînement collectif ce vendredi, Sergio Ramos devra une nouvelle fois attendre avant de revenir sur les pelouses de Ligue 1. Aligné pour la première fois contre Sainté dimanche dernier, au terme d’un match où il s’était montré très en jambes, le défenseur central devra patienter pour faire son retour avec les siens.

Selon le communiqué médical du Paris SG, l’Espagnol " dont la charge de travail a été adaptée pour une fatigue musculaire suite à la reprise en compétition, reprendra l’entraînement avec le groupe dimanche ". Une simple mesure préventive du board parisien qui pourra en revanche compter sur Presnel Kimpembe ce week-end. Sorti par précaution contre Nice mercredi, l’international tricolore sera bien disponible face au 5e de Ligue 1.

Compo probable du PSG contre le RC Lens :

Gardien : K. Navas

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, P. Kimpembe, N. Mendes

Milieux de terrain : I. Gueye, M. Verratti, G. Wijnaldum/Danilo

Attaquants : A. Di Maria, K. Mbappé, L. Messi

A noter : Ander Herrera, touché contre Man City, reprendra l’entraînement ce dimanche, de son côté, Julian Draxler " continue la course et ses soins pour une reprise de l’entraînement prévue entre 2 et 3 semaines " (source : communiqué du Paris saint-Germain).