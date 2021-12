PSG Mercato : Navas, Donnarumma lâche une terrible confidence !

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2021 à 05:07

En concurrence avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma n'exclurait pas un départ du PSG. Le portier italien s'est prononcé sur le sujet.

Donnarumma « nous sommes tous les deux amis » avec Navas

Arrivé libre cet été, Gianluigi Donnarummaest mis en concurrence avec Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Une situation qui pourrait le pousser vers un départ à la fin de la saison en cours, selon plusieurs sources italiennes. Profitant d’une longue interview accordée à France Football, le gardien de but de 22 ans s’est prononcé très clairement sur sa cohabitation avec l’international costaricien de 34 ans. Pour le jeune international italien, les médias sortent beaucoup de choses qui relèvent simplement de l’imaginaire.

« Avec Keylor, j’entretiens un excellent rapport, il n’y a pas le moindre conflit. Il arrive que des gens parlent à tort et à travers, se mettent à imaginer des situations compliquées. On ne peut rien y faire. Mais ce n’est aucunement la réalité », a expliqué l’ancien portier de l’AC Milan. Poursuivant, Donnarumma précise que : « nous sommes tous les deux amis et tout se passe très bien entre nous. Keylor et moi sommes unis, à l’image de tout le vestiaire. Vous savez, nous sommes deux garçons très tranquilles et respectueux. Après, c’est sûr qu’au PSG, je me trouve dans une situation nouvelle pour moi (la concurrence avec un autre gardien de premier plan et l’alternance entre titularisations et passages sur le banc), mais je le vis très bien. Cela m’aide à mûrir. »

PSG Mercato : Donnarumma ne regrette pas d’avoir signé à Paris

Même s’il aimerait jouer plus régulièrement comme lorsqu’il était à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma ne trouve pas sa situation si dramatique que ça. D’ailleurs, contrairement aux nombreuses rumeurs qui circulent depuis des mois, le compatriote de Marco Verratti avoue ne pas regretter du tout sa signature en faveur du Paris Saint-Germain.

« Cela faisait un bon bout de temps que le PSG me suivait. C'était presque écrit que je vienne à Paris. Je n'ai eu aucune hésitation. J'ai été séduit par la volonté farouche de me recruter, de me faire sentir qu'il voulait absolument que je rejoigne cette famille. Et, bien sûr, j'ai été séduit par l'ambition du club, cette envie de tout gagner » a confié le protégé de Mauricio Pochettino pour l’hebdomadaire francilien.

Pour rappel, Gianluigi Donnarumma est lié au PSG jusqu’au 30 juin 2026.