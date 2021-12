PSG Mercato : Une opération légendaire se met en place à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2021 à 15:51

En fin de saison, le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens s’activent donc afin d’assurer son éventuelle succession.

Erling Haaland au PSG, le scénario se précise

D’après les renseignements de Sky Sport Allemagne, le Paris Saint-Germain est en pole position pour obtenir la signature d’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland. De son côté, Goal confirme le prochain départ de l’international norvégien de 21 ans. Le média britannique explique qu’après avoir tenté vainement d’arracher un accord au clan Haaland pour une prolongation et une revalorisation de sa clause libératoire, le club allemand pourrait prendre l’énorme résolution de vendre son buteur dès cet hiver, avant l’activation de sa clause de sortie de 75 millions d’euros programmée pour l’été prochain.

Une manoeuvre qui aurait pour but de négocier une indemnité de transfert beaucoup plus élevé. Un scénario qui exclurait le Real Madrid de la course à la signature de l’ancien phénomène du RB Salzbourg et placerait le Paris Saint-Germain en excellente position pour engager Haaland. La Cadena Ser évoque également l’avantage du PSG sur le Real dans ce dossier. Le journal madrilène affirme notamment que pour s’attacher les services du Golden Boy 2020, il faudra débourser 75 millions d’euros plus 60 millions d’euros supplémentaires, soit au total 135 millions d’euros.

En effet, Mino Raiola, l’agent du numéro 9 du BVB réclamerait une commission de 40 millions d’euros et Alf-Inge Haland, le père du numéro 9 des Borussen, lui demanderait 20 millions d’euros. Et avec à la clé un énorme salaire. Des montants vertigineux, mais qui seraient facilement dans les cordes du PSG. Mais pas que.

PSG Mercato : Grosse bataille à venir pour Haaland

Sky Sport confirme qu’il y a 90% de chances que le natif de Leeds quitte le Borussia Dortmund l’été prochain pour rejoindre un club plus huppé. Le BVB tente pourtant de le convaincre de prolonger et rester jusqu’en juin 2023 avec un salaire doublé et un départ reporté à l’été 2023. Mais face à l’insistance de grosses écuries européennes, notamment le Paris Saint-Germain, Manchester United, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Chelsea et Manchester City, la tendance serait plutôt à un départ d’Erling Haaland.

Selon Sport, l’entourage du joueur, et particulièrement son agent Mino Raiola, ne privilégierait pas la piste madrilène, préférant miser sur la meilleure offre contractuelle. En bons termes avec Leonardo, Raiola pourrait ainsi accepter de faire affaire avec le Paris Saint-Germain pour Haaland.

À suivre donc…