OM - Brest : Le petit chambrage de Der Zakarian après son exploit

05 décembre 2021

Michel Der Zakarian est revenu sur la victoire du Stade Brestois sur la pelouse de l’ OM samedi (1-2) lors de la 17e journée de Ligue 1.

Der Zakarian se paie l’ OM après sa victoire au Vélodrome

Le Stade Brestois est l’équipe en forme du championnat. Le SB29 l’a prouvé samedi soir sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Mené à la mi-temps, Brest a renversé l’ OM dans le second acte. Ce succès au Vélodrome (1-2) permet au club finistérien de monter à la 6e place au classement. Contre Marseille, la Team Pirate a surtout enchaîné sa sixième victoire en Ligue 1 Uber Eats, la meilleure série en cours dans l’élite. Après le coup de sifflet, Michel Der Zakarian a analysé cette prouesse au Vélodrome. Il se satisfait d’avoir fait déjouer des Marseillais se contentant de la possession après l’ouverture du score de Gerson. « En première mi-temps, on était en place, mais on ne récupérait pas le ballon. Ils ont fait une petite passe à dix, ils nous ont fait courir, mais à part deux situations, ils n’ont pas été dangereux. Ils faisaient courir le ballon sans être très dangereux », souligne le coach brestois cité par Le Phocéen.

La leçon de réalisme de Der Zakarian à Sampaoli

L’entraîneur du Stade Brestois révèle alors avoir changé de consigne pour le second acte. D’où la remontada opérée face à l’Olympique de Marseille. « J’ai demandé alors à mes joueurs d’être plus actifs sur le ballon, d’être plus proches les uns des autres pour mieux récupérer le ballon. C’est ce qu’on a fait en 2e mi-temps, on a monté l’intensité dans les distances, dans l’agressivité, on a bien récupéré le ballon et on l’a mieux utilisé », note Michel Der Zakarian. L’entraîneur de Brest n’a pas manqué de lancer une pique à l’ OM concernant son jeu de possession pour le moins stérile samedi. « On l’a vu à Nantes, quand ils marquent, ils sont en supériorité et ils conservent le ballon. Ils le font très bien, attention, ils font courir, mais après derrière pour gagner, il faut marquer des buts. Nous, on fait que défendre, mais on marque à tous les matchs », a-t-il lancé. Tombeur de Marseille, le SB29 va tenter de poursuivre sa série contre Montpellier, ancien club de Der Zakarian. L’ OM de son côté va se frotter à Strasbourg, invaincu depuis cinq rencontres.