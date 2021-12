PSG Mercato : Concurrence Navas, Donnarumma répond cash à Zlatan

Publié par JEAN-LUC D le 05 décembre 2021 à 09:51

Zlatan Ibrahimovic a tranché entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au PSG. Le gardien italien a tenu à faire la lumière sur ce sujet.

Ibrahimovic tacle les Sud-Américains du PSG pour Donnarumma

Ancien coéquipier de Gianluigi Donnarumma à l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic s’est penché sur la concurrence au Paris Saint-Germain entre le gardien de but italien et Keylor Navas. Pour le géant suédois, l’ancien portier du Real Madrid n’est pas du niveau de Donnarumma qui est obligé de partager le temps de jeu à Paris avec lui à cause de l’influence des Sud-Américains du vestiaire parisien.

« C'est un très grand gardien. Si le club lui avait donné ce qu'il voulait, il serait resté. Maintenant, il doit faire le bordel pour être titulaire au PSG. Ce n'est pas normal que les Sud-Américains imposent que l'autre joue. Gigio est plus fort », a analysé le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG dans un entretien accordé au Corriere della Sera, à l’occasion de la promotion de son prochain livre intitulé « Adrenalina. » Toutefois, le Champion d’Europe en titre ne souhaite pas participer à cette polémique et a tenu à faire rapidement une sévère mise au point.

PSG Mercato : Vérité de Donnarumma sur sa relation avec Navas

Vainqueur du Trophée Yachine 2021, lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2021, Gianluigi Donnarumma a accordé une interview à France Football. L’occasion pour le gardien de but du Paris Saint-Germain d’assurer qu’il n’y a aucun problème entre Keylor Navas et lui.

Arrivé librement l’été dernier, l’international italien de 22 ans s’est engagé en faveur du club de la capitale jusqu’en juin 2026. S’il dit ne pas regretter son choix, le compatriote de Marco Verratti assure qu’il « n’y a pas le moindre conflit. Nous sommes tous les deux amis et tout se passe très bien entre nous. Keylor (Navas) et moi sommes unis, à l’image de tout le vestiaire. »

Poursuivant, le dernier rempart de la Squadra Azzurra confie que tout ce qui se raconte dans les médias sur des conflits internes concernant sa concurrence avec Navas n’est que pure imagination de ceux qui les propagent. « Vous savez, nous sommes deux garçons très tranquilles et respectueux (…) Il arrive que les gens parlent à tort et à travers, se mettent à imaginer des situations compliquées. On ne peut rien y faire. Mais ce n’est aucunement la réalité », a expliqué le protégé de Mauricio Pochettino au Paris SG.

Zlatan Ibrahimovic appréciera.